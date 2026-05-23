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बिहार में नितिन नबीन की मौजूदगी में BJP का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया टास्क

राज्यों में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है.कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. पढ़ें खबर

BJP TRAINING CAMP STARTS IN PATNA
बीजेपी का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 8:57 PM IST

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पटना: विभिन्न राज्यों के चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है. आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी भाजपा तैयारी में जुटी है और कार्यकर्ताओं को बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है.

नितिन नवीन की मौजूदगी में सत्र: पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसमें भाजपा और संघ के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया. बिहार की राजधानी पटना में पार्टी का यह दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है.

BJP TRAINING CAMP STARTS IN PATNA
प्रशिक्षण शिविर का जायजा लेते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV Bharat)

संगठन विस्तार पर विशेष ट्रेनिंग: शिविर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा के प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

मजबूत बूथ और संगठन का सिद्धांत: बीजेपी का यह प्रशिक्षण शिविर सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है. शिविर में बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया के इस्तेमाल, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

तकनीकी-राजनीतिक मजबूती पर जोर: बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को तकनीकी और राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाने पर जोर दे रही है. इसी उद्देश्य से समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. शिविर में कार्यकर्ताओं को “मजबूत बूथ, मजबूत संगठन” का संदेश भी दिया जा रहा है.

जातीय समीकरणों पर गहन मंथन: आपको बता दें कि प्रशिक्षण सत्र में बिहार की राजनीतिक स्थिति, जातीय समीकरण और महागठबंधन की रणनीति पर भी मंथन किया गया. पार्टी नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.

BJP TRAINING CAMP STARTS IN PATNA
प्रशिक्षण शिविर में नितिन नबीन व अन्य बीजेपी नेता (ETV Bharat)

आगामी विधानसभा चुनाव के टिप्स: राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रशिक्षण शिविर के संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने, बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया.

"भाजपा केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि 'राष्ट्र निर्माण' और 'सेवा' की विचारधारा पर काम करती है. आप सभी जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं और विपक्ष के भ्रामक प्रचार का जवाब तथ्यों के साथ दें." - नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

युवाओं की वैचारिक मजबूती पर बल: नितिन नबीन ने युवाओं और नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से वैचारिक रूप से मजबूत बनाने पर भी जोर दिया. दो दिवसीय इस महामंथन के बाद अब भाजपा कार्यकर्ता नए जोश के साथ आगामी चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे.



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