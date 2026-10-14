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अगर आप पटना में रहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए ट्राफिक प्लान, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे

दुर्गा पूजा के लिए तैयारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पटना यातायात पुलिस ने 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है. यह यातायात प्लान ट्रैफिक एसपी के सागर कुमार के निर्देश पर तैयार किया गया है.

इसके तहत 17 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 20 अक्टूबर को रात 10 बजे तक अथवा यातायात सामान्य होने तक शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन को नियंत्रित किया जाएगा. हालांकि एंबुलेंस, आपातकालीन वाहन, शव वाहन और पासधारक वाहनों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.