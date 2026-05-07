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पटना में आज कहां-कहां No Entry? सम्राट कैबिनेट विस्तार और PM मोदी के दौरे के चलते ट्रैफिक रूट बदला

मंत्रिमंडल विस्तार और पीएम मोदी के दौरे के कारण पटना का ट्रैफिक रूट बदल गया है. घर से बाहर निकलने से पहले खबर पढ़ लें..

PM Modi
पटना में पीएम मोदी (सौ. नरेंद्र मोदी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 7, 2026 at 9:46 AM IST

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पटना: बिहार कैबिनेट का विस्तार गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है. इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आ रहे हैं. ऐसे में कार्यक्रम को देखते हुए पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं और कई प्रमुख मार्गों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. पटना जिला प्रशासन के अनुसार, सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रतिबंध रहेगा.

एयरपोर्ट जाने के लिए कौन सा रास्ता?: शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:10 बजे आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. एयरपोर्ट गोलंबर से पूर्वी पटेल गोलंबर तक और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर तक के रास्तों को भी सील किया जाएगा.

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नितिन नबीन के साथ नरेंद्र मोदी (सौ. नरेंद्र मोदी X हैंडल)

पटेल गोलंबर से इनकम टैक्स गोलंबर, 'नो-एंट्री जोन': इसके अलावा, पटेल गोलंबर से इनकम टैक्स गोलंबर तक का पूरा इलाका, जिसमें हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन और आर-ब्लॉक शामिल हैं, को पूरी तरह ‘नो-एंट्री जोन’ घोषित किया गया है. चितकोहरा गोलंबर से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रास्ते पर भी रोक रहेगी.

डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में प्रवेश बंद: इनकम टैक्स गोलंबर, डाकबंगला, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज और कारगिल चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर सख्त ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहेगा. न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में प्रवेश बंद रहेगा. एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जगदेव पथ और राजा बाजार होकर वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

पटना जंक्शन जाने वाले वालों के लिए निर्देश: वहीं, पटना जंक्शन जाने वाले लोगों को करबिगहिया की ओर से आने की सलाह दी गई है, ताकि शहर के मुख्य हिस्सों में जाम से बचा जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वीवीआईपी मेहमानों के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है.

कैबिनेट में शामिल होंगे निशांत?: बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है. इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है.

पटना पहुंचे अमित शाह और नितिन नबीन: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं.

मंत्रियों की लिस्ट तैयार: कैबिनेट विस्तार से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्र के एनडीए नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठकें हुईं. इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी शामिल रही. गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई अहम बैठक को मंत्रियों की अंतिम सूची तय करने में निर्णायक माना जा रहा है.

एनडीए में एकजुटता के संकेत: इसके अलावा एनडीए सहयोगियों जैसे राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी बातचीत की गई, ताकि गठबंधन में संतुलन और तालमेल बना रहे. एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की. इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से पहले एनडीए में एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

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