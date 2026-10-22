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बिहार के इस शहर में दो दिनों में कटा 63.81 लाख रुपये का चालान

एक्शन में पटना ट्रैफिक पुलिस ( ETV Bharat )

18 और 19 अक्टूबर को चलाए गए इस अभियान के दौरान कुल 5,292 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इन वाहन चालकों पर कुल 63 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 18 अक्टूबर को 27.58 लाख रुपये का चालान काटा गया, जबकि 19 अक्टूबर को 36.23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.