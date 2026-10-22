बिहार के इस शहर में दो दिनों में कटा 63.81 लाख रुपये का चालान
दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई. दो दिनों में 63.81 लाख रुपये का चालान कटा. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 22, 2026 at 1:57 PM IST
पटना : दुर्गा पूजा के दौरान बिहार की राजधानी पटना में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शहर में लगे सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ चालान काटे गए हैं.
18 और 19 अक्टूबर को चलाए गए इस अभियान के दौरान कुल 5,292 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इन वाहन चालकों पर कुल 63 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 18 अक्टूबर को 27.58 लाख रुपये का चालान काटा गया, जबकि 19 अक्टूबर को 36.23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
''दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पंडालों और अन्य पूजा स्थलों पर घूमने के लिए निकले थे. इस दौरान कई वाहन चालकों ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया. इसे देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के माध्यम से शहर में लगे कैमरों की मदद से निगरानी की गई और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई.''- यातायात पुलिस, पटना
18 अक्टूबर को साढ़े 27 लाख का चालान
यातायात पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 18 अक्टूबर को कुल 2,262 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इन वाहन चालकों पर 27 लाख 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1,591 लोगों पर 15 लाख 91 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. ट्रिपल राइडिंग के 117 मामलों में 1 लाख 15 हजार रुपये और ओवरस्पीडिंग के 55 मामलों में 1 लाख 10 हजार रुपये का चालान काटा गया.
इसी तरह, बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने वाले 388 लोगों पर 7 लाख 76 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले 97 वाहन चालकों पर 1 लाख 50 हजार रुपये की कार्रवाई की गई. वहीं, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने के चार और रॉन्ग साइड में वाहन चलाने के 12 मामलों में भी चालान काटे गए.
19 अक्टूबर को 36 लाख से ज्यादा का जुर्माना
19 अक्टूबर को यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई में और तेजी देखने को मिली. इस दिन कुल 3,030 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 36 लाख 23 हजार रुपये का चालान काटा गया. इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 2,163 लोगों पर 21 लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. ट्रिपल राइडिंग के 179 मामलों में 1 लाख 79 हजार रुपये और ओवरस्पीडिंग के 49 मामलों में 98 हजार रुपये का चालान काटा गया.
बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने वाले 484 लोगों पर 9 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, रेड लाइट तोड़ने के 132, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने के आठ और रॉन्ग साइड में वाहन चलाने के 14 मामलों में कार्रवाई की गई. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वाले एक चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का चालान काटा गया.
कैमरों से रखी जा रही नजर
यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है. आईसीसीसी के माध्यम से कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की पहचान कर जुर्माना लगाया जा रहा है. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की अपील की है.
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