ETV Bharat / state

पटना में निकलने से पहले यहां चेक कर लें ट्रैफिक प्लान, गांधी मैदान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण

गांधी मैदान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है. जिसे लेकर जिला प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. पढ़ें ट्रैफिक प्लान.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 20, 2025 at 9:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना में 20 नवंबर 2025 को प्रस्तावित नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले इस भव्य आयोजन के लिए प्रशासन ने जन-सुविधा, सुरक्षा और लोकहित को ध्यान में रखते हुए विस्तृत और व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान जारी किया है. बड़ी संख्या में आमंत्रितों, विशिष्ट व्यक्तियों और आम जनता की अपेक्षित भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा वाहनों के आवागमन, पार्किंग और प्रवेश द्वारों की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित की गई है.

आम जनता के लिए प्रवेश व्यवस्था: गांधी मैदान में आयोजित शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले आम नागरिकों के लिए चार प्रमुख प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं. गेट नंबर 07 उद्योग भवन के सामने स्थित होगा. यह गेट आम जनता के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक होगा. गेट नंबर 08 गांधी मैदान थाना के आगे दक्षिण-पूर्व कोने पर स्थित होगा. इस गेट के पास नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पार्क है.

Patna traffic plan
गांधी मैदान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण (ETV Bharat)

सुगम आवाजाही के लिए खुले रहेंगे ये गेट: गेट नंबर 09 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पटना कार्यालय के सामने यह गेट आम लोगों की सुगम आवाजाही के लिए खुला रहेगा. गेट नंबर 10 एग्जीबिशन रोड स्थित रामगुलाम चौक के सामने होगा. यह गेट भी आम जनता के प्रवेश के लिए निर्धारित है. प्रशासन ने बताया कि प्रत्येक गेट पर सुरक्षा जांच की विशेष व्यवस्था होगी, साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल और वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी.

मीडिया के लिए अलग प्रवेश द्वार: शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले राष्ट्रीय एवं स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के लिए गेट नंबर 11 को विशेष रूप से आरक्षित किया गया है. इस गेट पर मीडिया पास की जांच, उपकरणों की स्क्रीनिंग और पहचान सत्यापन की व्यवस्था की गई है. मीडिया कवरेज से जुड़ी सभी गतिविधियों पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की संयुक्त निगरानी रहेगी.

Patna traffic plan
पटना में विस्तृत और व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)

ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था: शहर के विभिन्न हिस्सों से गांधी मैदान की ओर आने वाले मार्गों पर ट्रैफिक को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक रूट तय किए हैं. आवश्यकतानुसार कुछ मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाएगा ताकि समारोह स्थल के आसपास जाम की स्थिति न उत्पन्न हो. इसके साथ ही, पार्किंग के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें आम जनता, आमंत्रित मेहमानों और वीआईपी/वीवीआईपी के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग जोन बनाए गए हैं.

नियंत्रण कक्ष 24×7 सक्रिय: प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. किसी भी प्रकार की समस्या, सुझाव या आपातकालीन स्थिति में नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810 / 2219234) या डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन सेवाएं 24×7 उपलब्ध रहेंगी.

जिला प्रशासन ने सभी हितधारकों, नागरिकों और आगंतुकों से आग्रह किया है कि वे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जारी ट्रैफिक प्लान का पूर्ण रूप से सम्मान करें, जिससे न केवल कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके बल्कि शहर की नियमित यातायात व्यवस्था भी प्रभावित न हो.

ये भी पढ़ें-

आज 10वीं बार CM बनेंगे नीतीश कुमार, 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

मंत्री की आस लिए बैठे विधायक कह रहे, 'जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे'

TAGGED:

NITISH KUMAR SWEARING IN CEREMONY
NITISH KUMAR
NITISH KUMAR SHAPATH GRAHAN
पटना ट्रैफिक प्लान
PATNA TRAFFIC PLAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

वोट डालकर काम पर लौटने लगे बिहार के प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़.. कब रुकेगा पलायन?

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.