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अगर आप छठ को लेकर बाहर निकलने वाले हैं तो अपने शहर का ट्रैफिक प्लान जान लीजिए

ट्रैफिक प्लान में परिवर्तन को लेकर तैयारी ( ETV Bharat )

पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा 2026 को लेकर जिला प्रशासन और पटना यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. छठ पूजा के अवसर पर गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन में बदलाव किया गया है.

प्रशासन की ओर से जारी यातायात योजना के अनुसार 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह 2 बजे से 8 बजे तक यातायात व्यवस्था में विशेष बदलाव लागू रहेगा. यह व्यवस्था यातायात सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी. हालांकि अग्निशमन, एंबुलेंस, मरीजों और शव वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है.

अशोक राजपथ पर वाहनों के परिचालन पर रोक पटना के ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि छठ पूजा को लेकर अशोक राजपथ पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. कारगिल चौक से पूरब दीदारगंज तक किसी भी प्रकार के सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं होगा. केवल आपातकालीन और प्रशासनिक वाहनों को छूट मिलेगी. अशोक राजपथ के सभी एंट्री प्वाइंट बंद रहेंगे. ''खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में केवल छठव्रतियों के वाहनों को पार्किंग के लिए प्रवेश दिया जाएगा. वहीं कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक छठव्रतियों के वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. वही 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6.30 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह 3 बजे से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा में वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. इस दौरान वाहन रामजीचक मोड़ से नहर रोड होते हुए बेली रोड के रास्ते जा सकेंगे.''- सागर कुमार, ट्रैफिक एसपी, पटना निर्धारित किए गए पार्किंग स्थल यातायात पुलिस ने अलग-अलग गंगा घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की है. दीघा घाट पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन गेट नंबर 93 से प्रवेश और निकास करेंगे. वाहनों की पार्किंग गंगा पथ के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ निर्धारित स्थलों पर होगी. गेट नंबर 88 और 83 से घाट जाने वाले वाहन अशोक राजपथ से सीधे गंगा पथ के अंडरपास से जा सकेंगे. जे.पी. गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों फ्लैंक में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. इस मार्ग पर वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी. दीघा घाट से निकलने वाले वाहन निर्धारित रास्ते से अंडरपास होते हुए जा सकेंगे. कुर्जी घाट जाने वाले वाहन कुर्जी मोड़ से प्रवेश कर गंगापथ के निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करेंगे. पहलवान घाट और बांस घाट जाने वाले श्रद्धालु जेपी गंगा पथ अंडरपास के रास्ते पार्किंग स्थल तक पहुंचेंगे. कलेक्ट्रिएट घाट और महेंद्रू घाट जाने वाले वाहन गांधी मैदान के अंदर पार्क किए जा सकेंगे. पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में भी श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहीं पटना सिटी क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल और पैदल मार्ग निर्धारित किए गए हैं. स्थानीय लोगों से भी बात करते प्रशासन के लोग (ETV Bharat) गायघाट-गांधी मैदान के लिए अलग व्यवस्था गायघाट की ओर जाने वाले छठव्रतियों के वाहनों को भी निर्धारित मार्गों से प्रवेश दिया जाएगा. कंगन घाट और चौक थाना मोड़ जाने वाले वाहनों को सिटी स्कूल परिसर और मंगल तालाब परिसर में पार्क कराया जाएगा. वहीं पुराने बाईपास और न्यू बाईपास से आने वाले वाहन धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर और बिस्कोमान गोलंबर के रास्ते गायघाट पहुंच सकेंगे. चौक शिकारपुर आरओबी से पूरब की ओर जाने वाले वाहनों के लिए गुरु गोविंद सिंह आरओबी के नीचे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. गांधी मैदान की ओर से गायघाट और अशोक राजपथ जाने वाले वाहनों को एक्जीबिशन रोड और राजेंद्रनगर पुल के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. इस अवधि में सुदर्शन पथ पर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा.