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सुरेश कुमार हज्जू को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

पटना के वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश कुमार हज्जू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया. रिपोर्ट-कृष्णनंदन

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गांधी के वेश में सुरेश कुमार हज्जू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 11:59 AM IST

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पटना: बिहार के पटना रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक सुरेश कुमार हज्जू को अभिनय के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया.

बिहार के तीन कलाकार: वर्ष 2024 और 2025 के लिए देशभर के कलाकारों को दिए गए इस सम्मान में बिहार के तीन कलाकार शामिल रहे. इनमें सुरेश हज्जू के अलावा मैथिली रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी शिव नारायण झा ‘कुणाल’ और लोक वाद्य कलाकार महेंद्र राम शामिल हैं.

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गांधी के वेश में सुरेश कुमार हज्जू (ETV Bharat)

चार दशक की साधना: सुरेश हज्जू ने अभिनेता और निर्देशक दोनों रूपों में पटना के रंगमंच को समृद्ध किया है. वह विशाल नाट्य मंच, निर्माण कला मंच और एचएमटी, पटना जैसे रंग समूहों से जुड़े रहे हैं और इनके संस्थापकों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

लगातार चलता रहा सफर: रंगमंचीय सफर में अभिनय के साथ निर्देशन और नई पीढ़ी के कलाकारों को तैयार करने का काम भी लगातार चलता रहा है. हज्जू ने कई चर्चित नाटकों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. ‘बिदेसिया’ में बटोही और ‘बकरी’ में दुर्जन सिंह का उनका किरदार विशेष रूप से चर्चित रहा है.

गांधी के किरदार की पहचान: उनका महात्मा गांधी का किरदार विशेष रूप से चर्चित रहा है. गांधी की भूमिका ने उन्हें अलग पहचान दिलाई और यही किरदार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक की नजर में उनकी पहचान बन गया. पुरस्कार समारोह के दौरान सुरेश हज्जू के लिए सबसे यादगार पल तब आया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सवाल: जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित करते हुए पूछा- ‘आप ही गांधी बनते हैं न?’ हज्जू ने जब हां में जवाब दिया तो राष्ट्रपति ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी उनका परिचय कराया. हज्जू ने बाद में राष्ट्रपति से पूछा कि उन्हें उनके गांधी के किरदार के बारे में कैसे पता है.

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नीतीश कुमार के साथ गांधी के वेश में सुरेश कुमार हज्जू (ETV Bharat)

अभिनय का वीडियो देखा: इस पर राष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने उनके अभिनय का वीडियो देखा है. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के रूप में सुरेश हज्जू को ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र और एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. सम्मान मिलने के बाद हज्जू ने कहा.

कला के प्रति जिम्मेदारी: यह उनके वर्षों की मेहनत का सम्मान है और इससे कला के प्रति उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. उन्होंने नई पीढ़ी के कलाकारों को अभ्यास और मंचीय प्रस्तुति में ईमानदारी के साथ काम करने की सीख दी. उन्होंने कहा कि भारतीयता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा करना कलाकारों की जिम्मेदारी है.

बिहार के रंगमंच की पहचान: बिहार के वरिष्ठ रंग कर्मी अनीश अंकुर का कहना है कि सुरेश हज्जू का यह सम्मान सिर्फ एक कलाकार की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पटना और बिहार के रंगमंच की दशकों पुरानी परंपरा को मिली राष्ट्रीय पहचान भी है.

"जिस गांधी के किरदार को उन्होंने मंच पर जीवंत कर अपनी अलग पहचान बनाई, उसी किरदार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सांस्कृतिक मंचों में से एक पर राष्ट्रपति के सामने भी पहचान दिलाई. बिहार का हर रंग कर्मी इस सम्मान से गौरवान्वित महसूस कर रहा है." -अनीश अंकुर, रंग कर्मी

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