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रात के अंधेरे में बिहार के मंदिर से करोड़ों की चोरी, 100 साल पुरानी अष्टधातु की 3 मूर्तियां गर्भगृह से गायब

पटना के मसौढ़ी में बेखौफ चोरों ने आस्था के केंद्र राम-जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया. 100 साल पुरानी अष्टधातू की मूर्तियां उड़ा ले गए.

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करोड़ों की अष्टधातू की मूर्तियां चोरी: (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 1:17 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. शाहाबाद पंचायत के छाता गांव स्थित ऐतिहासिक राम-जानकी ठाकुरबाड़ी से बीती रात अज्ञात चोरों ने करोड़ों रुपये मूल्य की अष्टधातु की मूर्तियां पार कर दीं. लगभग 100 साल पुरानी इन मूर्तियों का वजन 45 किलो बताया जाता है, जिसकी चोरी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

करोड़ों की अष्टधातू की मूर्तियां चोरी: चोरों ने राम जानकी ठाकुरबाड़ी के गर्भगृह का ताला तोड़कर सैकड़ों साल पुरानी अष्टधातु की कीमती मूर्तियां चुरा लीं. घटना के संदर्भ में मंदिर कमेटी के सचिव मुनदेव सिंह (पिता स्वर्गीय जगराला सिंह) के बयान पर मसौढ़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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मूर्ति चोरी से हड़कंप (ETV Bharat)

"हमारे गांव में बहुत ही ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी मंदिर है, जहां बीती देर रात चोरों ने राम जानकी लक्ष्मण की मूर्ति चोरी कर ली है. यह अष्टधातु की मूर्ति थी और बेशकीमती हैं. तकरीबन बाजार में सात आठ करोड़ कीमत होगी."- मुनदेव सिंह, सचिव मंदिर कमेटी, छाता मसौढ़ी

100 साल पुरानी थीं तीनों मूर्तियां: स्थानीय लोगों ने बताया कि छाता गांव स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी में देर रात अज्ञात चोर दाखिल हुए. चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम, जानकी, लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी की है. बताया जा रहा है कि ये सभी मूर्तियां 100 साल से भी अधिक पुरानी हैं और उनका कुल वजन करीब 45 किलो के आसपास है.

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राम-जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

"हमारे पंचायत का यह ऐतिहासिक कल्लु ठाकुरबाड़ी राम जानकी मंदिर है, जहां बीते रात चोरों ने बेश कीमती मूर्ति चोरी की है जो अष्टधातु की थी. स्थानीय प्रशासन से मांग करेंगे जल्द से जल्द इस पर कठोर कार्रवाई की जाए."- रवि प्रकाश, मुखिया, शाहाबाद पंचायत, मसौढ़ी

सोती रही महिला पुजारी.. सुबह चला पता: हैरानी की बात यह है कि चोरी के वक्त मंदिर की महिला पुजारी बगल के कमरे में सो रही थी, लेकिन उन्हें किसी तरह की आहट तक नहीं लगी. अहले सुबह जब महिला पुजारी की नींद खुली तो मंदिर का दरवाजा खुला पाया. इसके बाद आनन-फानन में उन्होंने मंदिर के भीतर जाकर देखा तो तीनों मूर्ति गायब थे.

चोरी से लोगों में आक्रोश: इसके बाद उन्होंने तुरंत गांव वालों को सूचना दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जमा हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया है. ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द से जल्द मूर्तियों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

मौके पर पहुंची FSL टीम: मामले की सूचना मिलने के बाद मसौढ़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. वहीं पंचायत के मुखिया रवि प्रकाश ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक राम-जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी. जिन्होंने यहां पर स्थापना किया था, उनके नाम पर कल्लु राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर के नाम से यह सुविख्यात है. घटना रात 12 से 1 बजे के बीच हुई. यह आस्था पर गहरी चोट है.

"ठाकुरबाड़ी मंदिर में मूर्ति चोरी की घटना की सूचना मिली है. जांच पड़ताल की जा रही है. मंदिर के आसपास खेत खलिहान और कुछ जगह पर फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं. एफएसएल की टीम बुलाई गई हैं. जांच कर रहे हैं."- विवेक भारती, थानाध्यक्ष, मसौढ़ी

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