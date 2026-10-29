'पूरी सरकार से लड़ाई थी', पटना शिक्षक निर्वाचन में जीत के बाद संजीव सिंह की हुंकार
मैंने एक योद्धा की तरह पूरे चक्रव्यूह को तोड़ा है. पटना शिक्षक निर्वाचन सीट से आरजेडी एमएलसी डॉ. संजीव कुमार से खास बातचीत. रिपोर्ट-बृजम पाण्डेय
Published : October 29, 2026 at 4:35 PM IST
पटना: पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सिंह ने इसे शिक्षक समाज की जीत बताया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूरी सरकार उनके पीछे लगी हुई थी.
'लोगों का अभूतपूर्व सहयोग मिला'
इसके बावजूद शिक्षक मतदाताओं के समर्थन से उन्होंने जीत हासिल की. उन्होंने अपनी जीत के लिए शिक्षकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और परिवार के सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सभी लोगों का सहयोग अभूतपूर्व रहा. उनके सहयोग के बिना इतनी बड़ी जीत संभव नहीं थी.
'पूरी सल्तनत पीछे लगी थी'
डॉ. संजीव ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा चक्रव्यूह तैयार किया गया था. उन्होंने एक योद्धा की तरह उस चक्रव्यूह को तोड़ा और जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है और इसका पूरा श्रेय शिक्षक मतदाताओं को जाता है.
"इस चुनाव में तीन जिलों के लोगों ने मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ी. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लगातार निगरानी रखी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो. चुनाव शुरू होने से लेकर मतगणना समाप्त होने तक उनकी टीम पूरी तरह सतर्क रही."- डॉ. संजीव कुमार सिंह, RJD एमएलसी
नवल किशोर यादव पर लगाए आरोप
ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. संजीव कुमार सिंह ने पूर्व विधान पार्षद नवल किशोर यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले शिक्षकों को कार्रवाई का डर दिखाकर वोट लिए जाते थे. नवल किशोर यादव द्वारा शिक्षकों को बीईओ और डीईओ के माध्यम से कार्रवाई कराने का भय दिखाया जाता था. वहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को कुलपति के जरिए कार्रवाई कराने का डर दिखाकर प्रभावित किया जाता था.
''पहले चुनाव में फर्जी मतदाताओं का इस्तेमाल किया जाता था. मैंने इस बार फर्जी मतदाताओं के सबूत प्रशासन को दिए और ऐसे मतदाताओं के नाम हटवाने की पहल की. इसके बावजूद कई ऐसे फर्जी मतदाता बच गए. यही कारण रहा की गिनती द्वितीय वरीयता के मतों तक पहुंची.''- डॉ. संजीव कुमार सिंह, RJD एमएलसी
'शिक्षकों ने बेखौफ होकर किया मतदान'
डॉ. संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस बार शिक्षक मतदाताओं ने बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. उन्होंने नवल किशोर यादव पर शिक्षकों से अमर्यादित भाषा में बात करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से जुड़े शिक्षक मतदाताओं का समर्थन मिला. शिक्षकों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर मतदान किया और इसी का परिणाम जीत के रूप में सामने आया.
''शिक्षक निर्वाचन का चुनाव सामान्य चुनावों से अलग होता है. इसके बावजूद हमने पूरी तैयारी और मजबूती के साथ मुकाबला किया. हमारी टीम लगातार चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. यह परिणाम बताता है कि शिक्षक मतदाताओं ने तमाम परिस्थितियों के बावजूद मुझ पर भरोसा जताया.''- डॉ. संजीव कुमार सिंह, RJD एमएलसी
सत्ता और प्रशासन पर उठाए सवाल
डॉ. संजीव ने चुनाव के दौरान सत्ता और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सत्ता में बैठे लोगों में निराशा होती है, तो वे पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव के दौरान सरकार ने तीन-तीन कमिश्नरों को बदल दिया. डॉ. संजीव ने कहा कि एक एमएलसी चुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के मंत्रियों तक की सक्रियता दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने 1057 वोटों से जीत हासिल की.
30 साल पुराना दबदबा खत्म
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण रहा. इस सीट पर पिछले करीब 30 वर्षों से प्रो. नवल किशोर यादव का प्रभाव रहा था. भाजपा के विधान पार्षद नवल किशोर यादव लगातार पांच बार जीत दर्ज कर चुके थे और छठी बार सदन पहुंचने की कोशिश में थे. हालांकि, इस बार राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया. इस परिणाम के साथ ही सीट पर लंबे समय से कायम चुनावी समीकरण बदल गया है.
''चुनाव के दौरान कुछ लोग मेरी जमानत जब्त होने की बात कह रहे थे, लेकिन नतीजे ने उन दावों का जवाब दे दिया. मेरे पिता समाजवादी राजनीति के बड़े चेहरा थे. हमारे परिवार का समाज से लंबे समय से जुड़ाव रहा है.''- डॉ. संजीव कुमार सिंह, RJD एमएलसी
सदन में साथ बैठेंगे दो सहोदर भाई
डॉ. संजीव कुमार सिंह ने अपने भाई राजीव कुमार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके भाई भी एमएलसी हैं और अब दोनों सहोदर भाई एक साथ सदन में बैठेंगे. डॉ. संजीव ने कहा कि उनके मुताबिक यह बिहार विधान परिषद के इतिहास में पहले ऐसा क्षण होगा जब दो सहोदर भाई एक साथ सदन में बैठेंगे. उन्होंने इसे अपने परिवार की राजनीतिक स्वीकार्यता और समाज के बीच लंबे समय से किए जा रहे कार्यों के प्रति समर्थन का संकेत बताया.
शिक्षकों से किए वादे पूरे करने का भरोसा
जीत के बाद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शिक्षक समाज के हित में जिन मुद्दों को उठाया था, उन्हें ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की आवाज सदन में मजबूती से उठाई जाएगी और सरकार को उनके हित में काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा.
''शिक्षकों के मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. शिक्षक मतदाताओं ने जिस भरोसे के साथ मुझे चुना है, उस पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता होगी. अब मेरी जिम्मेदारी है कि शिक्षकों की समस्याओं को सदन तक पहुंचाएं और उनके समाधान के लिए प्रयास करें.''- डॉ. संजीव कुमार सिंह, RJD एमएलसी
'भाजपा सरकार के खिलाफ भी निभाएंगे भूमिका'
डॉ. संजीव कुमार सिंह ने अपनी जीत को बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर भाजपा सरकार के खिलाफ भी अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने भाजपा सरकार पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया. डॉ. संजीव ने कहा कि जब वह सत्ता पक्ष से जुड़े हुए थे और विधायक थे, तब भी जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे. उन्होंने जनता के हितों से कभी समझौता नहीं किया. डॉ. संजीव ने कहा कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की भूमिका तैयार कर सकता है.
ये भी पढ़ें :-
Bihar MLC Election Result: गजब हो गया, सभी शिक्षक सीटों पर सीटिंग उम्मीदवार चुनाव हार गए
पटना शिक्षक सीट पर RJD के डॉ संजीव कुमार जीते, कोटा सिस्टम से BJP के नवल किशोर यादव को हराया