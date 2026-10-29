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'पूरी सरकार से लड़ाई थी', पटना शिक्षक निर्वाचन में जीत के बाद संजीव सिंह की हुंकार

डॉ. संजीव कुमार सिंह, RJD एमएलसी ( ETV Bharat )

'लोगों का अभूतपूर्व सहयोग मिला'