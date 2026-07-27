बिहार बंद के दौरान गिरफ्तार छात्रों को नहीं मिली राहत, आधी रात को 87 भेजे गए बेउर जेल
पटना में बिहार बंद के दौरान गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली है. आधी रात को पेशी के बाद 87 को बेउर जेल भेजा गया.
Published : July 27, 2026 at 11:18 AM IST
पटना: बिहार बंद के दौरान पटना में गिरफ्तार किए गए छात्रों की आधी रात तक न्यायिक प्रक्रिया चली. छज्जूबाग स्थित न्यायिक पदाधिकारी के आवास पर करीब 200 छात्रों को पेश किया गया, जहां देर रात तक सुनवाई होती रही. जज आवास के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों के परिजन अपने बच्चों की रिहाई का इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकांश को निराशा हाथ लगी.
बेउर केंद्रीय जेल भेजे गये छात्र: अदालत ने गिरफ्तार छात्रों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 87 छात्रों को न्यायिक हिरासत में बेउर केंद्रीय कारा भेज दिया गया. वहीं, कुछ छात्रों और महिलाओं को व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया.
बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज है FIR: पुलिस के अनुसार, बिहार बंद के दौरान विभिन्न स्थानों से हिरासत में लिए गए छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. करीब 90 छात्रों को बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया. इनमें 30 महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया.
क्यों नहीं मिली जमानत?: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने गिरफ्तार छात्रों को जमानत देने की मांग की. हालांकि अदालत ने यह कहते हुए बेल देने से इनकार कर दिया कि आरोपियों पर बीएनएस की धारा 109 सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं. बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि इसी धारा के कारण अदालत ने तत्काल जमानत देने से इनकार किया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
अधिवक्ताओं को हिरासत में लेने पर नोटिस: इस दौरान एक और मामला चर्चा का विषय बना रहा. पुलिस ने दो अधिवक्ताओं को भी हिरासत में लेकर हथकड़ी के साथ अदालत में पेश किया. इस पर न्यायिक पदाधिकारी ने नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान जज ने गांधी मैदान थाना अध्यक्ष समेत एक अन्य पुलिसकर्मी को कारण बताओ (शो कॉज) नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई पर जवाब मांगा है. अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है.
परिजन को थी अपने बच्चों की रिहाई की उम्मीद: छज्जूबाग स्थित जज आवास के बाहर पूरी रात तनावपूर्ण माहौल बना रहा. बड़ी संख्या में परिजन अपने बच्चों की रिहाई की उम्मीद में डटे रहे. कई परिवारों को उम्मीद थी कि देर रात ही जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा. पूरे परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा.
केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार: इस बीच आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर एक अहम जानकारी भी सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, 22 जुलाई के छात्र प्रदर्शन और 25 जुलाई के बिहार बंद के दौरान दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा की जा रही है. पुलिस मुख्यालय इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है. गाइडलाइन मिलने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किन मामलों को वापस लिया जा सकता है और आगे की कानूनी कार्रवाई किस प्रकार होगी. फिलहाल इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
परिजन कर रहें जल्द रिहाई की मांग: बिहार बंद के दौरान हुई गिरफ्तारियों, आधी रात तक चली न्यायिक प्रक्रिया और अब मामलों की समीक्षा की संभावना ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है. एक ओर गिरफ्तार छात्रों के परिजन उनकी जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आगे की कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बात कह रहे हैं. अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की गाइडलाइन और उसके बाद पुलिस मुख्यालय के अगले निर्णय पर टिकी हैं.
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