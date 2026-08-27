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'TRE-4 की तैयारी करें छात्र..' पटना में शिक्षा मंत्री का आवास घेरा तो बोले मिथिलेश तिवारी- 'सरकार बहुत अच्छा निर्णय लेगी'

पटना में छात्रों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा तो बाहर निकलकर उन्होंने छात्रों से संवाद किया और कहा कि सरकार अच्छा फैसला लेगी..रिपोर्ट- कुंदन

पटना में छात्रों का प्रोटेस्ट
छात्रों से बात करते शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 3:34 PM IST

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पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा BPSC TRE-4 को लेकर चल रहे आंदोलनों और अभ्यर्थियों की चिंताओं के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों से सीधे मुलाकात कर शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि बिहार सरकार राज्य के युवाओं और छात्रों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है और उनके भविष्य को लेकर चिंतित है.

'संवाद के लिए हमेशा सरकार तैयार': पांच सदस्यीय कमेटी से होगी बातआवास पर पहुंचे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को समझाते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा- "सरकार युवाओं और छात्रों के हित में जो भी संभव होगा, वह सब करेगी. इस बात के लिए आप सभी पूरी तरह निश्चिंत रहें. हमारी सरकार बातचीत और संवाद के लिए हमेशा तैयार है."

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और आवास पर पहुंचे छात्रों से बातचीत (ETV Bharat)

'5 सदस्यी टीम बैठकर करे बात' : भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने का तरीका बताते हुए उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने बीच से 5 प्रतिनिधियों को चुनें, जो बैठकर अपनी बात रख सकें. उन्होंने कहा कि ज्यादा लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी. पांच सदस्यीय टीम अधिकारियों के साथ बैठकर अपनी समस्याओं का आवेदन दे, ताकि व्यवस्थित तरीके से रास्ता निकाला जा सके.

'बिना बात धरने पर न बैठें परीक्षा की तैयारी करें' : शिक्षा मंत्री ने छात्रों से बिना वजह धरने पर न बैठने की अपील की और कहा- "आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है. हमारी प्राथमिकता स्कूलों में अच्छी पढ़ाई सुनिश्चित करना और योग्य शिक्षकों को पहुंचाना है. हम लोग दिन-रात इसी काम में लगे हैं. इसलिए आप लोगों से यही कहूंगा कि बिना बात के धरने पर बैठने के बजाय अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं."

वैकेंसी की संख्या और बढ़ाएगी सरकार : वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी. उन्होंने पूर्व में आई कुछ छात्राओं से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा- "यहां कुछ लड़कियां आई थीं, जिनसे मेरी बात हुई थी. मैंने उनसे कहा है और आप सभी को भी आश्वस्त करता हूं कि आज मैं फिर से विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा. जहां कहीं भी और जितनी भी वैकेंसी बची होंगी, उन सभी को मंगाया जाएगा. हमारे पास अभी समय है, हम सीटों की संख्या को और बढ़ाएंगे."

'बहुत अच्छा निर्णय करेगी सरकार' : गौरतलब है कि TRE-4 के लिए सरकार पहले ही करीब 33 हजार से अधिक पदों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस ताजा आश्वासन के बाद सीटों की संख्या में और इजाफा होना तय माना जा रहा है. उन्होंने छात्रों से मुस्कुराते हुए कहा, "जाओ मेरे भाई, आप लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छा निर्णय करेगी." मंत्री के इस सकारात्मक रुख के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि TRE-4 को लेकर छात्रों की कई प्रमुख मांगों पर जल्द ही आधिकारिक मुहर लग सकती है.

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