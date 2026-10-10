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ऑनलाइन गेम में 1.45 लाख हारा 10वीं का छात्र, खुद के अपहरण की रची साजिश; पिता से मांगी फिरौती

ऑनलाइन गेम में हारा पैसा तो रची छात्र ने अपहरण की साजिश ( ETV Bharat )

कर्ज चुकाने के दबाव से बचने के लिए छात्र ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी कहानी तैयार की. योजना के तहत वह अपने कमरे से निकला और गांधी मैदान बस स्टैंड पहुंचकर मुजफ्फरपुर जाने वाली बस में सवार हो गया.

पिता को फोन कर स्कॉर्पियो से अपहरण की दी सूचना

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, छात्र मूल रूप से पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर इलाके का रहने वाला है. उसके पिता व्यवसायी हैं और छात्र पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करता है. बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उसने दोस्तों से रुपये उधार लिए थे. गेम में करीब 1.45 लाख रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ने लगा.

कर्ज का दबाव बढ़ा तो रची खुद के अपहरण की साजिश

कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची और परिजनों से दो लाख रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर छात्र को मुजफ्फरपुर के सराय टोल प्लाजा के पास एक बस से सुरक्षित बरामद कर लिया.

रास्ते में उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि चार से पांच लोग उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में बंधक बनाकर ले जा रहे हैं. उसने कथित अपहरणकर्ताओं की ओर से रिहाई के बदले दो लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने की बात भी कही.

बेटे की बात सुनकर पिता ने खाते में भेजे ₹75 हजार

बेटे के अपहरण की सूचना मिलने पर परिजन घबरा गए. फिरौती की मांग के बीच पिता ने छात्र के खाते में 75 हजार रुपये भेज दिए. इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

मोबाइल लोकेशन से खुली साजिश की परतें

शुरुआत में पुलिस ने छात्र की ओर से बताए गए स्कॉर्पियो वाहन के बारे में जानकारी जुटाई. हालांकि, तकनीकी जांच और मोबाइल फोन की टावर लोकेशन से छात्र की गतिविधियों का पता लगाया गया. जांच के दौरान उसके गांधी मैदान बस स्टैंड से मुजफ्फरपुर जाने का सुराग मिला. इसके बाद पुलिस ने बसों की जांच की और मुजफ्फरपुर के सराय टोल प्लाजा के पास एक बस से छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया.

पुलिस कर रही है आगे की जांच

लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि- ''छात्र को मुजफ्फरपुर के सराय टोल प्लाजा के पास बस से सुरक्षित बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में ऑनलाइन गेम में पैसे हारने और कर्ज चुकाने के दबाव में अपहरण की झूठी कहानी रचने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है.''

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