बिहार STF की बड़ी कार्रवाई, पटना के तीन अपार्टमेंट में एक साथ छापेमारी
बिहार STF ने बड़ी कार्रवाई की है. साइबर अपराध के खिलाफ पटना में दो ठिकानों पर छापा मारा गया है. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : November 18, 2026 at 12:09 PM IST
पटना: बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते नेटवर्क के खिलाफ एसटीएफ ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. पटना के तीन अलग-अलग इलाकों में एसटीएफ और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ छापेमारी की. राजा बाजार, बोरिंग रोड और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट में पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.
पटना में STF का छापा
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई में करीब 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है. वहीं, छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
तीन अपार्टमेंट में एक साथ छापेमारी
जानकारी के अनुसार, एसटीएफ की पहली कार्रवाई शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार स्थित मछली गली के सुशीला रेजिडेंसी अपार्टमेंट में की जा रही है. दूसरी टीम ने बोरिंग रोड के मोंटेसरी गली स्थित मेरिडियन अपार्टमेंट के ए-ब्लॉक के तीसरे तल पर फ्लैट नंबर 301-A में छापेमारी की. इसके अलावा पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित साइन कुसुम इन्फिनिटी अपार्टमेंट में भी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम जांच कर रही है.
बताया जा रहा है कि साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के संचालित होने की गुप्त सूचना साइबर पुलिस को मिली थी. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. कार्रवाई में करीब 30 से 40 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल है. पुलिस की अलग-अलग टीमें अपार्टमेंट के फ्लैटों और संदिग्ध ठिकानों की जांच कर रही है.
सुबह आठ बजे पहुंची थी एसटीएफ की टीम
बोरिंग रोड स्थित मेरिडियन अपार्टमेंट के गार्ड मुन्ना ने बताया कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे एसटीएफ की टीम अपार्टमेंट पहुंची थी. इसके बाद से लगातार जांच की जा रही है. गार्ड के अनुसार, संबंधित फ्लैट को कुणाल नाम के एक व्यक्ति ने किराये पर लिया था. हालांकि, फ्लैट में किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.
यहां पहले भी हो चुकी है रेड
इस पूरी कार्रवाई में पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का साइन कुसुम इन्फिनिटी अपार्टमेंट भी चर्चा में है. यहां इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम छापेमारी कर चुकी है. उस समय झारखंड स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में कार्रवाई की गई थी. ऐसे में एक बार फिर इस अपार्टमेंट में केंद्रीय और स्थानीय एजेंसियों की कार्रवाई से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
फिलहाल एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम तीनों ठिकानों पर जांच में जुटी हुई है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, अब तक पुलिस मुख्यालय या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अब पुलिस की विस्तृत जांच और आधिकारिक खुलासे का इंतजार है.
"छापा पड़ा है. सुबह 8 बजे कार्रवाई हुई है. मालिक साइबर कैफे चलाते हैं. फ्लैट में मोनू,कुणाल और उनके माता-पिता रहते हैं."-मुन्ना , गार्ड, मेरिडियन अपार्टमेंट
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