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बिहार STF की बड़ी कार्रवाई, पटना के तीन अपार्टमेंट में एक साथ छापेमारी

पटना STF की छापेमारी जारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते नेटवर्क के खिलाफ एसटीएफ ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. पटना के तीन अलग-अलग इलाकों में एसटीएफ और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ छापेमारी की. राजा बाजार, बोरिंग रोड और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट में पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

पटना में STF का छापा