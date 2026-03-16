ETV Bharat / state

पटना के दियारा में STF ने किया एनकाउंटर, गोलियों से थर्रा उठा इलाका, 5 जख्मी

पटना के दियारा में अपराधियों और एसटीएफ के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है-

पटना STF ने किया एनकाउंटर
पटना STF ने किया एनकाउंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना के दियारा इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम पर हथियारबंद अपराधियों ने हमला बोल दिया. इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई. जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. मामला पंडारक थाना क्षेत्र का है.

ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई : घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अपराध पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, कि कुछ अपराधी दियारा क्षेत्र में फसल की जबरन कटाई कराने के इरादे से हथियार के साथ पहुंचे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया.

पटना के दियारा में STF ने किया एनकाउंटर (ETV Bharat)

STF ने मारी जवाबी कार्रवाई में मारी गोली : चारों तरफ से STF से खुद को घिरा देखकर अपराधियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें एक शख्स को गोली लगी. आरोपी ने बताया कि उसे जमीन विवाद के चलते एसटीएफ ने गोली मारी है.

"जमीन विवाद में एसटीएफ ने मुझे गोली मारी है. विवाद पंडारक के दियारा में था."- धीरज कुमार, घायल अपराधी

एनकाउंटर के बाद जब्त सामान और कारतूस
एनकाउंटर के बाद जब्त सामान और कारतूस (ETV Bharat)

मौके से कारतूस और बंदूक बरामद : इसके बाद एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. जवाबी फायरिंग के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. जबकि इस कार्रवाई में पुलिस और एसटीएफ ने कुल पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके पास से चार हथियार और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

एफएसएल की टीम कर रही जांच : फिलहाल इस मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. घटनास्थल की जांच के लिए पटना से एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाकर पूरी घटना की जांच करेगी. घटना के पीछे की असली वजह और विवाद की गहराई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

पटना में एनकाउंटर
एसटीएफ पर बदमाशों का हमला
ENCOUNTER IN PATNA
PATNA DIARA
PATNA ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.