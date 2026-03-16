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पटना के दियारा में STF ने किया एनकाउंटर, गोलियों से थर्रा उठा इलाका, 5 जख्मी

पटना : बिहार की राजधानी पटना के दियारा इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम पर हथियारबंद अपराधियों ने हमला बोल दिया. इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई. जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. मामला पंडारक थाना क्षेत्र का है.

ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई : घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अपराध पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, कि कुछ अपराधी दियारा क्षेत्र में फसल की जबरन कटाई कराने के इरादे से हथियार के साथ पहुंचे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया.

पटना के दियारा में STF ने किया एनकाउंटर (ETV Bharat)

STF ने मारी जवाबी कार्रवाई में मारी गोली : चारों तरफ से STF से खुद को घिरा देखकर अपराधियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें एक शख्स को गोली लगी. आरोपी ने बताया कि उसे जमीन विवाद के चलते एसटीएफ ने गोली मारी है.