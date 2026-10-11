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बिहार का कुख्यात साधु यादव गिरफ्तार, हत्या समेत 11 मामलों का है आरोपी

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और पीरबहोर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 25 हजार रुपये के वांछित कुख्यात अपराधी साधु यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

एसटीएफ ने दी जानकारी