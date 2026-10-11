बिहार का कुख्यात साधु यादव गिरफ्तार, हत्या समेत 11 मामलों का है आरोपी
पटना एसटीएफ और पीरबहोर पुलिस ने मनेर से 11 मामलों के आरोपी कुख्यात साधु यादव को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 11, 2026 at 3:39 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और पीरबहोर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 25 हजार रुपये के वांछित कुख्यात अपराधी साधु यादव को गिरफ्तार कर लिया है.
एसटीएफ ने दी जानकारी
गिरफ्तार अपराधी की उम्र 26 वर्ष है और वह पीरबहोर थाना क्षेत्र के गांधी चौक, नया गांव का रहने वाला है. उसके पिता का नाम बृजनंदन राय बताया गया है. पुलिस टीम ने संयुक्त छापेमारी कर उसे मनेर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है.
मनेर थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, साधु यादव पटना का कुख्यात और इनामी अपराधी है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इसी बीच एसटीएफ और पीरबहोर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे मनेर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.
आपराधिक इतिहास का पता लगा रही पुलिस
गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाने में जुटी है. साथ ही उसके खिलाफ दर्ज मामलों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
नया गांव में गोलीबारी के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज
गौरतलब है कि बीते दिनों पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित नया गांव में गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी. बताया गया कि कुछ अपराधियों ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की थी.
सात राउंड गोलियां चलाने की खबर
इस दौरान करीब सात राउंड गोलियां चलाए जाने की बात सामने आई थी. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच भय का माहौल बन गया था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की थी.
शशि गोप पहले ही गिरफ्तार
नया गांव में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त बताए गए अपराधी शशि गोप को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, इस मामले में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
विभिन्न पहलुओं की जांच
पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना है. इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए गोलीबारी किए जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.
अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस
साधु यादव की गिरफ्तारी को पटना में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है. हालांकि, नया गांव गोलीबारी की घटना में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस की ओर से स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है.
विभिन्न स्थानों में 11 से अधिक मामले दर्ज
साधु यादव के खिलाफ पटना के विभिन्न स्थानों में 11 से अधिक मामले दर्ज हैं, वहीं पिछले दिन पटना सिटी में हुए मसाला कारोबारी की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था. काफी दिनों से पटना पुलिस इसे ढूंढ रही थी इसी बीच एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है.
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