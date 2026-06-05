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कब होगी खान सर की गिरफ्तारी? पटना SSP का आया जवाब

खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर फायरिंग मामले में पटना एसएसपी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा उसपर कार्रवाई होगी.

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पटना SSP कार्तिकेय शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 5:34 PM IST

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पटना: कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में अब खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस ने इस मामले में दर्ज एफआईआर में फैजल खान उर्फ खान सर का नाम शामिल किया है. पुलिस का दावा है कि खान सर के दोनों गार्डों ने पूछताछ में दावा किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही भीड़ की ओर गोली चलाई थी. इस बीच फैसल खान और रौशन आनंद मामले पर पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है.

सभी गिरफ्तार होंगे- SSP: कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि जो अभी तक अनुसंधान में सामने आया है आप लोगों को बता दिया गया है. हथियारों को जांच करने के लिए एफएसएल में भेजा गया है. अभी अनुसंधान चल रहा है, फिर आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा. वीडियो में जो व्यक्ति फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है. आगे जो जांच में आएगा और सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी. क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी? इस सवाल को एसएसपी टाल गए.

पटना SSP का बयान (ETV Bharat)

"जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा उसपर कार्रवाई होगी. जो कुछ भी सबूत होगा उसपर कार्रवाई की जाएगी."- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी,पटना

खान सर के कोचिंग के बाहर गहमी गहमी: खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर जमा हो गए हैं और खान सर को सही ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि सर ने अभिरक्षा में गोली चलाने को कहा होगा,उनका इरादा गलत नहीं था.

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खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों की भीड़ (ETV Bharat)

"मैं खान सर के पास ही पढ़ता हूं. कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? सेल्फ डिफेंस में गोली चली है. उन्होंने थोड़ी न चलवा दी है.ये किसी को थोड़ी मारे हैं कि कोई जेल लेकर चला जाएगा."- छात्र

"सब गलत हो रहा है, दूसरा किया है, लेकिन टीचर को फंसाया जा रहा है. जांच चल रही है, पता चल जाएगा. खान सर और रौशन सर को फंसाया जा रहा है."- छात्र

"खान सर का स्टाफ फायरिंग किया था. गलत हुई है. रौशन सर को रिहा कर देना चाहिए. हमलोग की पढ़ाई खराब हो रही है." उत्तम कुमार, छात्र

"इस घटना से पटना की छवि खराब हो रही है. बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं."- रवि, छात्र

देखें वीडियो (ETV Bharat)

अब तक क्या हुआ?: 2 जून को खान सर के संस्थान के बाहर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी. 3 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. 4 जून को एक फायरिंग का वीडिया ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के प्रवक्ता की ओर से जारी कर खान सर की गिरफ्तारी की मांग की गई.

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खान सर (ETV Bharat)

उसी दिन शाम को ज्ञान बिंदु के छात्रों ने खान सर कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इसी दिन कदमकुआं थाने के एसआई आनंद कुमार, खान सर की कोचिंग पहुंचे और वीडियो को तस्दीक करते हुए खान सर के दो बॉडी गार्ड को उठाकर थाने ले गए. वहीं बॉडी गार्ड से पूछताछ के आधार पर खान सर समेत तीन पर नामजद एफआईआर की गई है.

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