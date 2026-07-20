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पटना से सोमनाथ आस्था यात्रा शुरू: सीएम सम्राट चौधरी ने 1100 श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

पटना से सोमनाथ यात्रा के लिए ट्रेन ( ETV Bharat )