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पटना से सोमनाथ आस्था यात्रा शुरू: सीएम सम्राट चौधरी ने 1100 श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से 1100 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना हुई, जिसे सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाई.

patna somnath yatra special train
पटना से सोमनाथ यात्रा के लिए ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 5:29 PM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार से सोमनाथ आस्था यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. पाटलिपुत्र जंक्शन से विशेष ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना हो चुकी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. इस विशेष ट्रेन में 1100 से ज्यादा श्रद्धालु और यात्री सवार होकर भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं. श्रद्धालुओं के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा.

पाटलिपुत्र जंक्शन पर उत्सव का माहौल: पाटलिपुत्र जंक्शन पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे. इस दौरान सोमनाथ यात्रियों को कलश के साथ-साथ भगवा रंग के गमछे प्रदान किए गए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद ट्रेन के बोगी में जाकर सोमनाथ यात्रियों से मुलाकात किया है. स्टेशन परिसर श्रद्धालुओं के जयकारों, हर-हर महादेव की गूंज और धार्मिक उत्साह से गूंज उठा. पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था.

पटना से सोमनाथ यात्रा के लिए ट्रेन रवाना (ETV Bharat)

बिहार के कई जिलों से संगठन हुए रवाना: इस भक्तिमय माहौल में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विशेष ट्रेन को हरा झंडा दिखाकर रवाना किया है. आपको बता दें कि इस विशेष ट्रेन से बिहार के कई जिलों के भाजपा कार्यकर्ता और कई संगठनों से जुड़े लोग सोमनाथ यात्रा पर गए हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ स्टेशन पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की.

कई सांसद और विधायक रहे मौजूद: इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे. सभी अतिथियों ने यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है.

patna somnath yatra special train
हरी झंडी दिखाते सीएम व अन्य (ETV Bharat)

सोमनाथ बाबा की कृपा से गुजरात का विकास: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज से 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, उस समय उद्घाटन के लिए कोई नहीं गया था. उस समय बिहार का बेटा डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जाने का काम किया था. सोमनाथ मंदिर से गुजरात का काफी विकास हुआ. एक समय था जब गुजरात में समुद्री डाकू और आर्थिक स्थिति खराब थी. गुजरात सरकार ने समुद्र को ताकत बनाया. आज सोमनाथ बाबा के आशीर्वाद से गुजरात आगे बढ़ रहा है.

"आपलोगों से अपील है कि आपलोग बाबा सोमनाथ से आशीर्वाद लीजिए. बिहार के कल्याण के लिए बाबा से मन्नत मांगे. इससे बिहार का विकास होगा. बाबा सोमनाथ के अलावे रास्ते में काशी विश्वनाथ और बैद्यनाथ धाम में भी बाबा से आशीर्वाद लेना है." - सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और रेलवे की व्यवस्था: वहीं ट्रेन रवाना होने से पहले स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं. ट्रेन के प्रस्थान के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान सोमनाथ के जयकारे लगाए और कई यात्रियों ने इस पहल के लिए सरकार एवं रेलवे का आभार भी व्यक्त किया. धार्मिक आस्था और जनसहभागिता से जुड़े इस आयोजन ने जंक्शन को उत्सव जैसा माहौल दे दिया.

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पटना से सोमनाथ यात्रा के लिए ट्रेन (ETV Bharat)

तीर्थ यात्रियों में खुशी: भागलपुर से आये तीर्थयात्री अनुज कुमार सिंह ने कहा यात्रा की शुरुआत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम सम्राट चौधरी और पर्यटन मंत्री को धन्यवाद है. बिहार से सोमनाथ यात्रा की शरुआत कर सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया है.

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