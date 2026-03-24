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पिता करते हैं बढ़ई का काम, बेटी ने इंटर एग्जाम में लाया 92% मार्क्स, IAS बनने का सपना

मसौढ़ी की सिद्धि ने इंटर की परीक्षा में 92% अंक लाकर कमाल कर दिया है. उसके पिता पटना में बढ़ई का काम करते हैं. पढ़ें..

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सिद्धि कुमारी ने लाए 92% मार्क्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 7:04 AM IST

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पटना: सोमवार को बिहार इंटरमीडिएट का परिणाम जारी हुआ. राजधानी पटना के मसौढ़ी के छोटे से गांव के रहने वाले जगपुरा बीघा के रहने वाले सिद्धि कुमारी ने अपने पूरे इलाके में 92% अंक लाकर अपने इलाके का मान बढ़ाया है. सिद्धि के पिता रंजन कुमार पटना में बढ़ई का काम करते हैं. बचपन से ही मैथ विषय में शौक रहा है. इसलिए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में मैथ में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं.

आईएएस बनने का है सपना: सिद्धि कुमारी आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिविल सेवा की परीक्षा देकर आईएएस बनना चाहती है. वह बताती है कि उसे शुरू से गणित विषय में रुचि रही है. आगे भी वह मैथ और साइंस में पढ़ाई जारी रखना चाहेगी. वह मसौढ़ी के जयपुरा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं.

इंटर परीक्षा में मसौढ़ी की सिद्धि का कमाल (ETV Bharat)

"गणित विषय में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन कुछ कमियां रह गई थी. इसलिए स्टेट टॉपर नहीं हो पाए हैं. जिला और अनुमंडल में हमारे अच्छे मार्क्स हैं. 92% मार्क्स आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर सिविल सेवा परीक्षा देकर इस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं."- सिद्धि कुमारी, जिला टॉपर, टॉप टेन

क्या बोलीं मां?: सिद्धि के पिता रंजन शर्मा पटना में काम करते हैं. वह भी काफी खुश हैं. वहीं मां बबीता कुमारी ने बताया कि बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए. हर क्षेत्र में इसे आगे बढ़ना चाहिए. हम सब माता-पिता बेटियों को प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ाते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं. एक बड़ी बेटी पटना में ग्रेजुएशन कर रही है. यह छोटी बेटी है.

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सिद्धि के पिता करते हैं बढ़ई का काम (ETV Bharat)

"आज की बेटियां किसी बेटों से कम नहीं है हम हर माता-पिता को यही कहना चाहते हैं कि अपनी अपनी बेटियों को ऐसे ही आगे बढ़ाएं. हौसला आफजाई करें. आगे बढ़ाने में मदद करें."- बबीता कुमारी, सिद्धि की मां

अमोल कुमार को मिला 93% मार्क्स: धनरूआ प्रखंड के उच्च माध्यमिक बरनी स्कूल के अमोल कुमार ने 93% मार्क्स लाकर अपने इलाके का मान बढ़ाया है. यह वाणिज्य संकाय का छात्र रहा है. अमोल कुमार के पिता रेडीमेड कपड़ा की दुकान चलाते हैं. अमोल आगे चलकर सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है. इस बार मसौढ़ी के सिद्धि कुमारी, अर्जुन कुमार और अमोल कुमार ने बाजी मारी है.

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