NEET छात्रा मौत मामला: शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को क्या हुआ था? 9 मिनट 54 सेकेंड का आया VIDEO
पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा मौत मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में दिखा कि 6 जनवरी को क्या हुआ था?
Published : February 1, 2026 at 6:20 PM IST
पटना: पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांच कर रही एसआईटी के हाथ एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है. करीब 9 मिनट 54 सेकेंड के इस फुटेज में 6 जनवरी की दोपहर हॉस्टल के अंदर हुई गतिविधियां रिकॉर्ड है. सूत्रों के मुताबिक यह फुटेज जांच टीम को मिला है, जिसमें छात्रा के केबिन के बाहर की हलचल और उसके बाद की घटनाएं साफ दिखाई दे रही है.
3:50 बजे से हलचल: फुटेज के अनुसार 6 जनवरी को दोपहर 3:50 बजे छात्रा के केबिन के बाहर हलचल शुरू होती है. बगल के केबिन में रहने वाली लड़कियां एक-एक कर बाहर निकलती है. उसके दरवाजे के पास जुटने लगती है. देखते ही देखते वहां 4 से 5 छात्राएं इकट्ठा हो जाती है. इनमें से एक छात्रा बार-बार नाम लेकर दरवाजा खोलने की आवाज लगाती दिखाई देती है.
करीब 3:50:57 बजे एक लड़की पास रखी टेबल पर चढ़कर केबिन के अंदर झांकने की कोशिश करती है. इसके बाद अन्य छात्राएं दरवाजा खटखटाना शुरू करती है, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती. 3:51:07 बजे छात्राएं आपस में बातचीत करती नजर आती है. दोबारा दरवाजा पीटती हैं, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता.
करीब 3:51:40 बजे अन्य केबिनों से भी छात्राएं वहां पहुंचने लगती है. सभी मिलकर जोर-जोर से आवाज लगाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है. माहौल में बेचैनी साफ देखी जा सकती है. फुटेज में 3:55 बजे एक महिला की एंट्री होती है.
महिला पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों हल्ला कर रही हो? छात्राएं बताती है कि अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रही. महिला खुद दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती. 3:56:33 बजे वह पैसेज की लाइट ऑन करती हैं और फिर से दरवाजे के पास जाती हैं.
3:57:48 बजे एक पुरुष वहां पहुंचता है. दरवाजे की ओर बढ़ते हुए स्थिति की जानकारी लेता है. अंदर झांकने की कोशिश करता है. कुछ देर प्रयास के बाद 3:58:55 बजे वह जोर लगाकर केबिन का दरवाजा खोल देता है. इसके बाद मौजूद छात्राएं और कर्मचारी अंदर प्रवेश करते हैं.
करीब 3:59:15 बजे पीली साड़ी पहने एक अन्य महिला तेजी से पैसेज में आती है और केबिन के अंदर चली जाती है. 3:59:22 बजे के बाद अंदर से रोने की आवाजें सुनाई देती है. कुछ छात्राएं दौड़कर पानी लाने जाती दिखाई देती हैं. यह हलचल करीब 4 बजे तक जारी रहती है. कई छात्राएं अंदर-बाहर आती-जाती नजर आती है.
5 दिन बाद छात्रा की मौत: इसके बाद उक्त पुरुष छात्रा को उठाकर केबिन से बाहर लेकर आता है और उसे निजी प्रभात हॉस्पिटल ले जाता है, जहां 5 दिनों तक इलाज के बाद छात्रा की मौत हो जाती है. हालांकि मौत क्यों और कैसे हुई, इसकी जानकारी अब तक पुलिस के पास नहीं है.
परिजनों का आरोप: परिजनों ने दुष्कर्म के साथ हत्या की आशंका जताते हुए पटना के चित्रगुप्त नगर थाना में केस दर्द कराया था. प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यौन शौषण से इनकार किया था. हालांकि पुलिस ने कहा था कि इसे नकारा नहीं जा सकता है. आगे जांच के लिए पीएमसीएच में वीडियो ग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया था. सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित का निर्देश दिया था. अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. राज्य सरकार की ओर से इसका आदेश दे दिया गया है.
कपड़े पर स्पर्म: इधर, 30 जनवरी को पटना पुलिस से जानकारी मिली की 10 जनवरी को पुलिस को छात्रा के कपड़े उपलब्ध कराए गए थे. FSL जांच में इस कपड़े पर स्पर्म मिले हैं. ऐसे में पुलिस ने 25 लोगों का डीएनए जांच करा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बांकी है. इसके बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा.
सीबीआई करेगी जांच: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है. कहा कि इस पूरे मामले में सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है. प्रथम स्तर पर पुलिस जांच, फिर SIT का गठन और अब जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है. सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है. सरकार जनभावनाओं के साथ खड़ी है, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि सच्चाई सामने आए और पीड़ित को न्याय मिले.
"छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सरकार ने गंभीरता दिखाई है. मेरे स्तर पर दो बार हस्तक्षेप किए गए. हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में परिजनों को न्याय मिले. इस मामले में जो कोई भी दोषी हो उसे बक्शा नहीं जाए. अब जांच सीबीआई करेगी. बिहार पुलिस सीबीआई को सहयोग करेगी. सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा." -सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री, बिहार
ये भी पढ़ें:
NEET छात्रा मौत मामला: अब तक की तीन बड़ी थ्योरी, जिसने मामले को उलझा दिया, जानें क्या हुआ था उस रात?
'सभी पुलिस वाले बिके हुए हैं', DGP से मुलाकात के बाद नीट छात्रा की मां का संगीन आरोप