'नीतीश कुमार इस्तीफा दो..' NEET छात्रा की मौत के विरोध में सड़क पर उतरी JRD कार्यकर्ता

पटना: पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इसको विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहे हैं. बुधवार को राजद के महिला प्रकोष्ठ द्वारा पटना के सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला गया. इस दौरान राजद महिला के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि पीड़ित के परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा है.

'हॉस्टल संचालक नहीं गया जेल': कार्यकर्ताओं ने कहा कि हॉस्टल संचालक को अभी तक जेल नहीं भेजा गया है. लगातार पूरे बिहार में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन के लोग आरोपी को किसी भी हालत में नहीं गिरफ्तार करना चाह रहे हैं. बड़े-बड़े रसूखदार पटना के गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं. सत्ता संरक्षण में वे घिनौनी काम कर रहे हैं.

सड़क पर उतरी JRD कार्यकर्ता (ETV Bharat)

'हॉस्टल में सुरक्षा': पटना में प्रदर्शन कर रही राजद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनीता भारती ने आरोप लगाया कि राजधानी पटना के हॉस्टल में किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है. लड़कियों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, वह जग जाहिर है. बड़े लोग हॉस्टल चलाते हैं और लगातार रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है.

"जब किसी लड़की की मौत हो जाती है, हंगामा होता है. तब प्रशासन जागती है. जहानाबाद और औरंगाबाद की लड़की की हत्या की गई है. यह बात आप लोग समझ लीजिए. अभी तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे." -अनीता भारती, अध्यक्ष, राजद महिला प्रकोष्ठ