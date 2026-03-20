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'आपलोग मान लीजिए आत्महत्या' जहानाबाद NEET छात्रा केस में परिजन बोले- 'CBI पर भरोसा नहीं'

"सीबीआई के दो अधिकारी आए थे. साथ में स्थानीय पुलिस के लोग थे. सीबीआई बार-बार आकर हमलोगों पर ही दबाव बनाती है. हम लोग उन्हें अंदर नहीं जाने दिए. बच्ची ने आत्महत्या की है, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है." -छात्रा के दादा

घर के अंदर जाने से रोका: गुरुवार को सीबीआई टीम पहुंची तो क्या बात हुई? इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हुई. हमने कहा कि जो भी कहना था, जवाब देना था, दे चुके हैं. हमारे पास अब कुछ भी नहीं है. सारे सबूत सीबीआई ले गयी है. घर पर आई थी, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया.

'आत्महत्या मानने का दबाव': इस मामले में मृतका के दादा ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार तक सीबीआई की टीम चौथी बार यहां आयी है. इससे पहले तीन बार आयी थी. हमलोग सभी तरह की मदद किए, लेकिन बार-बार सीबीआई हमलोगों पर ही दबाव बना रही है कि ''आपलोग मान लीजिए आत्महत्या था, हत्या नहीं हुई है. अब जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा.''

'सिर्फ पूछताछ करती है सीबीआई': मृतका के दादा ने बताया कि एजेंसी केवल घंटों पूछताछ करती है, लेकिन अब तक न्यायालय को कोई ठोस रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. पीड़ित परिवार के अनुसार जांच के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. मृतका के पिता ने कड़े शब्दों में कहा कि हमें अब सीबीआई, एसआईटी या बिहार सरकार की किसी भी जांच पर भरोसा नहीं रहा. अब हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पर है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है.

11 जनवरी को हुई थी मौत: 11 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत हो गयी थी. इस मामले में आरोप है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था. हालांकि अब तक मामला सुलझ नहीं पाया है. सरकार ने सीबीआई को जांच का निर्देश दिया है. सीबीआई की टीम इसकी जांच कर रही है.

नीट छात्रा का मौत मामला (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: अब तक जो बातें सामने आयी, इसके अनुसार छात्रा 5 जनवरी को घर से हॉस्टल वापस आयी थी. 6 जनवरी को छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली थी. जिसके बाद उसे पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

उलझता गया मामला: निजी अस्पताल के डॉक्टर ने यौन शोषण से इंकार किया था. 12 जनवरी को परिजनों ने पटना में छात्रा के शव के साथ प्रदर्शन किया. इसके बाद उसी दिन पीएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम हुआ. इसके बाद पुलिस ने माना कि छात्रा के साथ दुष्कर्म से इंकार नहीं किया जा सकता है.

सीबीआई कर रही जांच: 15 जनवरी को हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया. शुरुआत में बिहार पुलिस एसआईटी का गठन कर जांच की. इसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया. घटना के तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.

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