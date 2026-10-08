तेजस्वी यादव से भिड़ गईं SDPO अन्नू कुमारी, नाराज नेता प्रतिपक्ष बोले- जहां ले जाना है.. ले चलो
महागठबंधन के प्रदर्शन के दौरान पटना में प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में तेजस्वी यादव से एसडीपीओ अन्नू कुमारी भिड़ गईं. आगे पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 8, 2026 at 3:56 PM IST
पटना: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महागठबंधन ने आज पूरे बिहार में प्रदर्शन किया है. पटना में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी अगुवाई की. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनको और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश की, जहां उनकी एसडीपीओ अन्नू कुमारी से तीखी नोकझोंक हो गई. आरजेडी नेता पुलिस के रवैये से काफी नाराज दिखे.
तेजस्वी यादव से भिड़ गईं SDPO
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की के दौरान एसडीपीओ अन्नू कुमारी ने तेजस्वी यादव और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की. रोके जाने पर तेजस्वी यादव गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा, 'जहां ले जाना है ले चलो, जाने नहीं देंगे.'
पुलिस से नाराज दिखे नेता प्रतिपक्ष
हालांकि एसडीपीओ अन्नू कुमारी की कोशिश कामयाबी नहीं हुई और तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए. वहीं, राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकलकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस-प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हमलोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर रोकने की क्या जरूरत थी.
"प्रदर्शन के लिए समय लेने के बावजूद बैरिकेडिंग की गई. हमारा मार्च शांतिपूर्ण था लेकिन प्रशासन का रवैया तानाशाही वाला था. पुलिस AK-47 के साथ तैनात थी."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी
वहीं, तेजस्वी यादव ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को चोर बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की. मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज कसते हुए कहा, 'ज्ञानू-ज्ञानू Yes Papa, ईटिंग वोट्स No Papa.'
कौन हैं एसडीपीओ अन्नू कुमारी?
डॉ. अन्नू कुमारी पटना के सचिवालय क्षेत्र की एसडीपीओ (उप-विभागीय पुलिस अधिकारी) हैं. 63वीं बीपीएससी परीक्षा पास कर पहले वह वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर बनीं थीं लेकिन बाद में 64वीं बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद बिहार पुलिस सेवा में डीएसपी बनी हैं. अपने सख्त और बेबाक कार्यशैली के कारण उनकी पहचान 'लेडी सिंघम' की बन गई है. इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, राबड़ी आवास पर हलचल और अन्य मामलों में वह काफी सुर्खियों में रही हैं.
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