ETV Bharat / state

तेजस्वी यादव से भिड़ गईं SDPO अन्नू कुमारी, नाराज नेता प्रतिपक्ष बोले- जहां ले जाना है.. ले चलो

तेजस्वी यादव से भिड़ गईं पटना एसडीपीओ ( ETV Bharat )

पटना: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महागठबंधन ने आज पूरे बिहार में प्रदर्शन किया है. पटना में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी अगुवाई की. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनको और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश की, जहां उनकी एसडीपीओ अन्नू कुमारी से तीखी नोकझोंक हो गई. आरजेडी नेता पुलिस के रवैये से काफी नाराज दिखे.

तेजस्वी यादव से भिड़ गईं SDPO

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की के दौरान एसडीपीओ अन्नू कुमारी ने तेजस्वी यादव और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की. रोके जाने पर तेजस्वी यादव गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा, 'जहां ले जाना है ले चलो, जाने नहीं देंगे.'

SDPO अन्नू कुमारी ने तेजस्वी यादव को रोकने की कोशिश की (ETV Bharat) पुलिस से नाराज दिखे नेता प्रतिपक्ष

हालांकि एसडीपीओ अन्नू कुमारी की कोशिश कामयाबी नहीं हुई और तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए. वहीं, राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकलकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस-प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हमलोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर रोकने की क्या जरूरत थी. "प्रदर्शन के लिए समय लेने के बावजूद बैरिकेडिंग की गई. हमारा मार्च शांतिपूर्ण था लेकिन प्रशासन का रवैया तानाशाही वाला था. पुलिस AK-47 के साथ तैनात थी."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी तेजस्वी यादव (ETV Bharat)