मूर्तिकार ब्रदर्स ने तैयार की 25 KG गरम मसाले से माता की मूर्ति, इलायची की माला, मिर्च का श्रृंगार!
पटना में मूर्तिकार ब्रदर्स ने श्रृंगार सामग्री, सीप और गरम मसाला से मां दुर्गा की अनोखी मूर्ति तैयार की. रिपोर्ट- कृष्णनदंन
Published : October 17, 2026 at 2:59 PM IST
पटना: नवरात्र में पटना के दो मूर्तिकार ब्रदर्स जितेंद्र और चंदन काफी चर्चा में रहते हैं. वजह है कि उनकी बनाई मूर्तियां जहां पंडाल में विराजमान होती है उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग जाते हैं. खास यह है कि यह दोनों नॉर्मल मिट्टी और लकड़ी से माता की मूर्ति नहीं बनाते बल्कि एक कॉन्सेप्ट पर किसी खास वास्तु से ही माता की मूर्ति बनाते हैं.
कॉन्सेप्ट बेस्ड मूर्तियां
इस बार भी नवरात्र में दोनों भाइयों ने पांच अनोखी मूर्तियां तैयार की है, जो पटना के पांच अलग-अलग जगह पर स्थापित होगी. मूर्तिकार जितेंद्र ने बताया कि दोनों भाइयों ने बचपन में मिट्टी और पुवाल से मां की मूर्ति बनानी शुरू की थी और इस प्रकार कॉन्सेप्ट बेस्ड मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में आज 20 वर्ष हो गए.
"आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और मूर्ति कला कहीं से सीखा नहीं है. यह खुद के अनुभव से सीखा है और सरकार अगर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस्ड मूर्ति कला को प्रमोट करना चाहे तो मैं सीखाने के लिए भी तैयार हूं. किसी एक सामग्री से पूरी मूर्ति तैयार करना या कुछ विभिन्न सामग्री का इस्तेमाल करके ही मूर्ति तैयार करने की विधा बिहार में कहीं सिखाई नहीं जाती है."-जितेंद्र, मूर्तिकार
पांच मूर्तियों पर 2 लाख से अधिक का खर्च
जितेंद्र ने कहा कि वह लोग जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है लेकिन मां के प्रति श्रद्धा है तो नवरात्र के समय इसका इस्तेमाल करते हैं. इस बार पांच अलग-अलग कॉन्सेप्ट पर पांच मूर्तियां बनाने में ही 2 लाख से अधिक रुपये खर्च हो गए हैं लेकिन उतनी आमदनी नहीं होगी. दोनों मूर्तिकार भाइयों ने विस्तार से पांचो प्रकार की मूर्तियों के बारे में बताया और बताया कि वह कहां लोगों को दिखेंगी.
15000 रक्षा सूत्र से तैयार हुई मां की मूर्ति
जितेंद्र ने बताया कि इस बार मौली यानी की रक्षा सूत्र से माता की मूर्ति तैयार की गई है, जो काफी नया है. इसमें चार प्रकार के 15 हजार पीस मौली का इस्तेमाल किया गया है. यह मूर्ति पटना के मुसल्लहपुर के चांद टोला में जाएगी, जहां पंडाल में विराजमान होगी. इसकी कीमत ₹25000 है.
25 किलो गरम मसाला से बनी मूर्ति
मूर्तिकार चंदन ने बताया कि गरम मसाला का इस्तेमाल कर प्रतिमा बनाने में 25 किलो मसाला का इस्तेमाल किया गया है. इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, गोलकी, धनिया, सौंफ और लौंग जैसे मसाले प्रतिमा में लगाए गए हैं. वहीं, बैकग्राउंड को तेज पत्ता और लाल मिर्च से सजाया गया है. इसके साथ ही फूल चक्री मसाले का भी इस्तेमाल किया गया है. इसकी कीमत 45000 है और यह मुसल्लहपुर के नाथुलेन में जाएगा, जहां पंडाल में माता की यह मूर्ति देखने को मिलेगी.
16 श्रृंगार से बनी माता की मूर्ति
एक माता की मूर्ति 16 श्रृंगार की वस्तुओं से बनाई गई है, जिसमें 5000 बिंदी, 1500 आईना सहित सोलह श्रृंगार में आने वाले सभी प्रकार की श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. मूर्तिकार ब्रदर्स में बड़े भाई जितेंद्र ने बताया कि कंघी, आई लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी, आईना, कंघी, मेहंदी, काजल, पायल, मंगलसूत्र, पाउडर, नेल पेंट, अल्ता, क्या इस्तेमाल किया गया है. जिसमें पेंसिल वाले काजल की संख्या 1200 है. यह मूर्ति नाला रोड पेट्रोल पंप के पास बने पंडाल में विराजमान होगी. इसकी कीमत ₹40000 है.
10 हजार सीप से बनाई गई भारत माता की मूर्ति
मूर्तिकार जितेंद्र ने बताया कि तीन प्रकार के 10000 सीप का इस्तेमाल कर उन्होंने एक भारत मां की मूर्ति बनाई है. माता की मूर्ति में 3 अलग-अलग साइज और रंग के शंख के साथ घोंघे भी दिख रहे हैं, जिसे सामान्य भाषा में सीप कहा जाता है. इस प्रतिमा को भारत माता का रूप दिया गया है और माता पीछे भारत का नक्शा भी सीप से बनाया गया है. सारा सीप ओडिशा के पुरी से मंगाया गया है. यह मूर्ति पटना के मछुआ टोली स्थित अमरूदी गली में बने पंडाल में विराजमान होगी. इसकी कीमत ₹40000 है.
कॉर्न फ्लेक्स से मां की मूर्ति
जितेंद्र ने बताया कि पांचवी मूर्ति कंपलेक्स से बनाई गई है जिसमें मक्का और गेहूं के अलग-अलग साइज के 5000 चिप्स इस्तेमाल किए गए हैं. मक्का के चिप्स से मां की सारी और पोशाक तैयार की गई है जबकि गेहूं के चिप्स से मां का हाथ और चेहरा तैयार किया गया है. यह मूर्ति नया चक बाईपास में विराजमान होगी और इसकी कीमत ₹25000 है.
बांस, पुआल और कागज़ से बनी है इको फ्रेंडली मूर्ति
मूर्तिकार चंदन कुमार ने बताया कि ये सभी प्रतिमाएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिसमें बांस, पुआल और कागज़ का इस्तेमाल किया गया है. मूर्ति हल्का रहे इसलिए बांस का भी इस्तेमाल काफी कम किया गया है. अखबार गला करके उससे ही माता के हाथ और चेहरे का आकार दिया जाता है. इन सभी प्रतिमाओं को चीटियों से बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है.
"मूर्ति के आसपास इन चीजों को छिंटा गया है, ताकि कोई भी कीड़े-मकौड़े प्रतिमा को खराब न करे. हर बार यह मूर्ति बनाने की प्रक्रिया नवरात्रि शुरू होने से डेढ़ महीना पहले शुरू हो जाती है और माता के स्वरूप का फाइनल टच नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है उसे दिन से दिया जाने लगता है."-चंदन कुमार, मूर्तिकार
20 सालों से कर रहे मूर्ति का निर्माण
मूर्तिकार जितेंद्र ने बताया कि पिछले 20 सालों से अनोखी दुर्गा प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं. बाद में उनके छोटे भाई चंदन कुमार भी उनका हाथ बंटाने लगे. वह दोनों भाई दुर्गा पूजा में मूर्ति निर्माण के अलावा अन्य दिनों में वह एक दुकान में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं. दुकान का मालिक उनके हुनर को जानता है और नवरात्र के समय उन्हें मूर्ति बनाने के लिए काम से छुट्टी मिल जाती है. इसके अलावा चित्रगुप्त पूजा और किसी विशेष अवसर पर विशेष कांसेप्ट को लेकर भी वह मूर्ति तैयार करते हैं. वह लकड़ी और मिट्टी की नार्मल मूर्ति नहीं बनाते हैं.
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