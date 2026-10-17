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मूर्तिकार ब्रदर्स ने तैयार की 25 KG गरम मसाले से माता की मूर्ति, इलायची की माला, मिर्च का श्रृंगार!

पटना में अनोखी मूर्तियां ( ETV Bharat )

पटना: नवरात्र में पटना के दो मूर्तिकार ब्रदर्स जितेंद्र और चंदन काफी चर्चा में रहते हैं. वजह है कि उनकी बनाई मूर्तियां जहां पंडाल में विराजमान होती है उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग जाते हैं. खास यह है कि यह दोनों नॉर्मल मिट्टी और लकड़ी से माता की मूर्ति नहीं बनाते बल्कि एक कॉन्सेप्ट पर किसी खास वास्तु से ही माता की मूर्ति बनाते हैं.

कॉन्सेप्ट बेस्ड मूर्तियां