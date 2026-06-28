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पटना साइंस कॉलेज पहुंचते ही सीएम सम्राट चौधरी को छात्रों ने बताई समस्याएं, तुरंत दिए निर्देश

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को पटना साइंस कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज परिसर की शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान छात्रों ने मौके का लाभ उठाते हुए मुख्यमंत्री से सीधे संवाद किया और कॉलेज में मौजूद विभिन्न समस्याओं एवं सुविधाओं की कमी की जानकारी दी.

छात्रों ने डायरेक्ट सीएम के सामने रखीं समस्याएं : मुख्यमंत्री के कॉलेज पहुंचने पर कुछ छात्र उनके पास पहुंचे और परिसर की साफ सफाई, प्रयोगशालाओं की स्थिति, छात्रावास की सुविधाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी परेशानियों को विस्तार से बताया. छात्रों का कहना था कि इन मुद्दों को पहले भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो सका.

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश : छात्रों की बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर में चल रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और विकास व सुधार से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी ली.

बेहतर शैक्षणिक माहौल की उम्मीद : छात्रों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल कॉलेज की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना था, ताकि पढ़ाई और शोध के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके. उनका मानना है कि समय पर आवश्यक सुधार होने से पटना साइंस कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और मजबूत होगी.