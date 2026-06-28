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30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी को लेकर DM का बड़ा आदेश

बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी है. ऐसे में पटना डीएम ने कक्षा 8 तक के लिए स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है.

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पटना में कक्षा 8 तक के लिए स्कूल बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 8:32 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और अधिक तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.

पटना जिला का आदेश: यह आदेश 29 जून से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में इन दिनों अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. खासकर दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि विद्यार्थियों को लू और गर्मी से होने वाली संभावित परेशानियों से बचाया जा सके.

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पटना जिला का आदेश (ETV Bharat)

30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल: आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल भी शामिल) में कक्षा 8 तक की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 30 जून तक पूरी तरह स्थगित रहेंगी. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें तथा शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है. आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और भीषण गर्मी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकना है. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.

अभिभावकों से की अपील: पटना जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर न निकलने दें और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। मौसम विभाग द्वारा लगातार उच्च तापमान की संभावना जताए जाने के बाद प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

इससे पहले भी भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव और छुट्टियों से जुड़े आदेश जारी किए जा चुके हैं. अब एक बार फिर बढ़ते तापमान को देखते हुए कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति के अनुसार आगे भी आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: भीषण गर्मी से कुपोषण का बढ़ा खतरा; 110 करोड़ बच्चों की सेहत पर संकट, यूपी-बिहार-झारखंड में ज्यादा रिस्क

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