ये स्कूल है या मजाक? एक कमरे में चलता है हाईस्कूल और इंटरमीडिएट, पढ़ते हैं 230 बच्चे

बिहार का दूर-दराज इलाका होता तो समझा जा सकता था, लेकिन पटना से सटे इलाके में ही 'शिक्षा व्यवस्था' की ये दुर्दशा..? कहां है सरकारी-दावे?

बिहार का एक कमरे वाला हाईस्कूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 18, 2026 at 8:22 PM IST

6 Min Read
पटना : बिहार की राजधानी पटना से चंद किलोमीटर दूर एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों के साथ सरकारी तंत्र खिलवाड़ कर रहा है. मसौढ़ी अनुमंडल स्थित बारा पंचायत में चल रहे स्कूल में पढ़ाई मजाक बन गयी है. यहां एक कमरे में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लास चलती है. जबकि इनको पढ़ाने के लिए 11 शिक्षक तैनात हैं.

एक कमरे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट! : आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में किस तरह इन बच्चों की क्लास चलती होगी. कैसे एक कमरे में बैठे अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को शिक्षक एक साथ पढ़ाते होंगे? ये सवाल सरकार से है जो शिक्षा में सुधार के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

''एक कमरे में हाई स्कूल कैसे चलता है कोई संसाधन नहीं, बहुत परेशानी होती होगी. सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी इस दिशा में पहल की जाए.''- सतीश कुमार सिंह, सरपंच, बारा पंचायत, मसौढ़ी

सरकारी दावों की पोल खोलता स्कूल : अब तक ऐसे नजारे प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में देखने को मिलते थे, लेकिन बारा पंचायत का ये स्कूल सरकारी दावों की पोल खोलकर रख रहा है. सवाल इस बात का है कि कई साल बीत जाने के बाद भी स्कूल में कक्षाओं को संचालित करने के लिए कमरों की संख्या का विस्तार क्यों नहीं हो सका?

ETV Bharat
एक कमरे वाले स्कूल में पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

''एक ही कमरे में सारी कक्षाओं का पढ़ाई होना यह तो बहुत ही परेशानी वाली बात है. आप सब समझते होंगे कि यहां किस तरह से पढ़ाई हो रही है.'' - चांदनी कुमारी, छात्रा

एक कमरे वाले स्कूल में 11 टीचर : क्या जिम्मेदार नहीं जानते थे कि 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं चलेंगी तो कमरों की जरूरत होगी? या वो भी कागजों पर ही इस स्कूल को चलाना चाहते थे? किसके लिए 11 शिक्षकों की तैनाती की. मुख्य विषय के शिक्षक हैं नहीं और म्यूजिक समेत ऐसे-ऐसे विषय के शिक्षक यहां तैनात है जिनकी प्राथमिक तौर पर बच्चों की जरूरत ही नहीं. वो कहावत है न 'नंगा नहाए और निचोड़े क्या?

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''मैं सांख्यिकी पदाधिकारी हूं अभी हाल के ही दिनों में बीईईओ का प्रभार मुझे मिला है, इस मामले में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं मिला है. जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर क्या मामला है.''- श्री कुमार, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मसौढ़ी

क्या कहती हैं स्कूल की प्रिंसिपल? : स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी मिश्रा ने बताया कि 2020 में यह हाई स्कूल का कमरा बना था और तब से पढ़ाई शुरू हो है. 9वीं क्लास में 60 बच्चे, 10वीं क्लास में 68 बच्चे, 11वीं क्लास में 35 बच्चे, 12वीं क्लास में 52 बच्चे यहां अभी पढ़ रहे हैं. फिलहाल दसवीं की परीक्षा चल रही है, इसके अलावा बॉयोलॉजी, हिंदी को छोड़कर कई बिषय के शिक्षक भी नही है. बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत है.

ETV Bharat
बच्चों को पढ़ाते हैं 11 शिक्षक (ETV Bharat)

''वर्ष 2020 में बारा हाई स्कूल में एक कमरे में हाई स्कूल का संचालन किया जा रहा है. तब से लेकर अभी तक ऐसे ही चल रहा है. कई बार ऊपर के पदाधिकारी से बात की गई है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हो पाया है.''- मीनाक्षी मिश्रा, प्रधानाध्यापिका, बारा हाई स्कूल, मसौढ़ी

एक कमरे में कैसे होती होगी पढ़ाई? : स्कूल के अंदर जब ईटीवी भारत की टीम दाखिल हुई तो बच्चों का दर्द भी सुना. बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके सामने कमरा, शिक्षक और जरूरी सुविधाओं का टोटा है. बावजूद इसके, बच्चे हर दिन पढ़ने के लिए आ रहे हैं. सोचिए एक ही कमरे में 4 अलग-अलग वर्ग के बच्चों की कक्षाएं चलेंगी तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे. बच्चे क्या समझेंगे? ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है?

ETV Bharat
एक कमरे में चलती है 9वीं से12वीं की क्लास (ETV Bharat)

''हमारे एक कमरे के स्कूल में सारी क्लास होती है, सब पढ़ाई होती है. बहुत परेशानी होती हैं.''- अंजलि कुमारी, छात्रा

स्कूल में लैब भी नहीं : कमरों की बात छोड़िए बारा पंचायत के इस हाई स्कूल में ना कोई प्रयोगशाला है, ना कोई लाइब्रेरी, ना कंप्यूटर लैब सिर्फ एक कमरा देकर पिछले 5 साल से स्कूल को अनवरत संचालन हो रहा है. जब इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वहां पर बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है.

ETV Bharat
एक क्लास में अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे (ETV Bharat)

"जानकारी के मुताबिक वहां पर बिल्डिंग का प्रस्ताव है. फिलहाल कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी के लिए लेआउट किया जा रहा है. जल्द ही वहां पर भवन प्रस्तावित है."- साकेत रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

क्या हैं जरूरी मानक : कमरों और शिक्षकों की संख्या पर बात करों तो शिक्षाविद के मुताबिक स्ट्रैंथ के अनुसार प्रत्येक हाई स्कूल में कमरों की संख्या तय होती हैं. आमतौर पर एक कमरे में 40 बच्चों को बैठना है, तो 200 के हिसाब से पांच कमरे होने चाहिए. एक लाइब्रेरी की, एक कंप्यूटर लैब, की एक कॉमन रूम, एक प्रयोगशाला और प्रिंसिपल ऑफिस के साथ स्टाफ रूम. इस तरह कुल 11 कमरों की जरूरत होती है.

ETV Bharat
स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं (ETV Bharat)

विषयवार शिक्षकों की जरूरत : रही बात शिक्षकों की तो विषय के मुताबिक 9वीं और 10वीं के लिए लिए 5 शिक्षक विषयवार चाहिए. वहीं 11वीं और बारहवीं में साइंस, ऑर्ट के मुताबिक कुल 11 शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए. हालांकि कि बारा के इस हाई स्कूल में कुल 11 टीचर तैनात हैं लेकिन जरूरी सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध नहीं हैं.

कब तक दूर होगी समस्या? : जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर कमरे और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराता है. बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हक संविधान ने दिया है. लेकिन सरकारी और प्रशासनिक प्रबंधन के अभाव में इनकी प्रतिभा लापरवाही की भेंट चढ़ती जा रही है. अब देखना है कि जिम्मेदार कब तक बच्चों की समस्या को दूर करते हैं और बच्चों को पढ़ाई का उचित माहौल दे पाते हैं.

