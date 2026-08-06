पटना में सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म, किन मुद्दों पर बनी सहमति?
पटना नगर निगम में सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है. कर्मचारियों की तीन मुख्य मांगों पर एकमत से सहमति बनी है. रिपोर्ट- राजीव रंजन
Published : August 6, 2026 at 11:36 AM IST
पटना: राजधानी पटना में सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है. नगर निगम ने सफाईकर्मियों की आठ दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को खत्म कराने के लिए ठोस पहल की. सफाईकर्मियों की तीनों अहम मांगों को एकमत से मंजूरी दे दी गई, जिससे सफाईकर्मियों की नाराजगी खत्म हो गई है.
सफाईकर्मियों की 3 मांगें मानीं : इससे पहले मंगलवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी. जिसमें तीन मांगों पर सहमती बनीं. सीता साहू ने बताया था कि सभी 3 मांगों की स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग के पास भेजा जाएगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही थीं कि जल्द ही सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म हो जाएगी.
"पटना नगर निगम हमेशा से सफाईकर्मियों के हितों और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहा है. निगम स्तर पर जिन मांगों का समाधान संभव है, उन पर कार्रवाई की जाएगी और अन्य मांगों को सरकार के समक्ष भेजकर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा."-सीता साहू, मेयर
''नगर निकाई में काम करने वाले सफाईकर्मी और आउटसोर्सकर्मी सभी के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है. दैनिक कर्मचारियों के समेकित वेतनमान को बदला जाएगा. उन्हें पर्मानेंट की तरह छुट्टी से लेकर ग्रेच्युटी तक की सारी सुविधाएं मिलेंगी. उन्हें बोनस भी दिया जाएगा.'' - चंद्रप्रकाश सिंह, अध्यक्ष, पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी संघ
संघर्ष समिति ने की हड़ताल वापस लेने की घोषणा: हड़ताल समाप्त कराने के लिए नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सफाई कर्मी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में सफाईकर्मियों की अधिकांश मांगों पर सहमति बनी, जबकि कुछ मांगों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. इसके बाद संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी.
''सभी कर्मचारियों का धन्यवाद, जिन्होंने हम पर विश्वास किया. जो हमारे शहर को काम करते है, उनके लिए जो भी हमें निर्णय लेने होंगे, वो हम करेंगे. कई निर्णय पर सहमति दी गई है. कुछ के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया गया है. कुछ निर्णय ऐसे है, जिनके लिए हमें राज्यमंत्री परिषद की स्वीकृति जरूरी होगी.'' - नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास मंत्री
वेतन में समायोजन का प्रस्ताव: नगर निगम ने सफाई कर्मियों की तीन प्रमुख मांगों पर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया है. इनमें दैनिक एवं संविदा पर कार्यरत सफाईकर्मियों के वेतन में समायोजन का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा सफाई कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन मांगा जाएगा. वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का वेतन अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया है. एजेंसियों को केवल उनका निर्धारित कमीशन दिया जाएगा.
एसीपी और एमएसीपी लाभ पर हो सकता है फैसला: वहीं तकनीकी खराबी के कारण यदि वाहन का संचालन प्रभावित होता है तो चालक के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी. इसके अतिरिक्त एसीपी और एमएसीपी लाभ के भुगतान पर विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए भी सरकार को पत्र भेजा जाएगा. यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें लंबे समय तक पदोन्नति नहीं मिल पाती है.
आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई: दूसरी ओर, हड़ताल के दौरान पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी और वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराने पर पटना नगर निगम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. निगम ने एजेंसियों पर कुल 63.16 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है और तीसरी बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.
आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर करोड़ों की पेनल्टी: नगर निगम के आदेश के अनुसार 3 और 4 अगस्त को भी एजेंसियां आवश्यक संख्या में सफाई कर्मी और चालक उपलब्ध कराने में विफल रहीं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए केवल इन दो दिनों के लिए 18.59 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पेनल्टी लगाई गई है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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