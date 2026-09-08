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पटना में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत

पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ है. पति-पत्नी समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. रिपोर्ट- महमूद आलम

Patna Road Accident
मोकामा फोरलेन पर एक्सीडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 1:29 PM IST

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पटना: आज सुबह पटना के मोकामा फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. सभी खगड़िया जिले के रहने वाले थे. पटना से खगड़िया लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ है. मृतकों में पति-पत्नी और वाहन चालक भी शामिल है.

डिवाइडर से टकरायी कार
क्रेटा गाड़ी से तीन लोग पटना से अपने घर खगड़िया लौट रहे थे, तभी बख्तियारपुर-ओंटा गोलंबर पर गाड़ी अनियंत्रित होकर शिवनार गांव के पास डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. ड्राइवर मो. सदरे आलम का शव चालक की सीट पर ही फंस गया.

पटना में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

हादसे में तीन लोगों की मौत
घटना की सूचना पाकर मोकामा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना देकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

मृतकों में पति-पत्नी भी शामिल
मृतकों में पति-पत्नी भी शामिल हैं. इनकी पहचान खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के दक्षिण मारड़ निवासी पवन कुमार (55 वर्ष) और उनकी 50 वर्षीय पत्नी सुलोचना देवी के रूप में हुई है. वहीं मृतक चालक का नाम सदरे आलम (30 वर्ष) हैं.

Patna Road Accident
मृतकों में पति-पत्नी भी शामिल (ETV Bharat)

क्या बोले थानेदार?
घटना के संबंध में मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद तीनों मृतकों के शवों का उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. हालांकि किस वजह से हादसा हुआ है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चालक के आंख झपकने के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई होगी.

"आज सुबह मोकामा थाना अंतर्गत एनएच 31 पर सड़क दुर्घटना में तीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई. तीनों खगड़िया के रहने वाले हैं. उनके परिवार को सूचना दे दी गई है. सभी पटना से खगड़िया जा रहे थे."- कुणाल कुमार, थानाध्यक्ष, मोकामा थाना

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