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बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा, UP निवासी मां-बेटे की मौत, 8 गंभीर

पटना: राजधानी पटना में दर्दनाक हादसा हुआ है. बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण रोड एक्सीडेंट में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. मृतकों में मां-बेटे शामिल हैं. इस घटना से इलाके में चीखपुकार मच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है.

बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा: मृतकों में मां फूलमती देवी और उनके पुत्र उपेंद्र सिंह शामिल हैं. सभी परिवार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बाबाधाम परिवार के साथ घूमकर वापस घर जा रहे थे. घायलों में गाड़ी चालक सहित मृतक की पत्नी निक्की देवी, बेटे वीर कुमार, पवन कुमार, सुभाष सिंह की पत्नी रुकमणी देवी, योगेंद्र सिंह की पत्नी रेणु देवी, मनोज सिंह की पत्नी संजना सिंह, और पायल कुमारी शामिल है.

हादसे में यूपी निवासी मां-बेटे की मौत (ETV Bharat)

पेड़ से टकराने के बाद बोलेरो पलटा: घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भयानक था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर सभी को गाड़ी से बाहर निकाला और सीएचसी भेजा. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया गया है.