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बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा, UP निवासी मां-बेटे की मौत, 8 गंभीर

बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. पढ़ें पूरी खबर..

Patna Road Accident
बख्तियारपुर फोरलेन पर हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 5:09 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में दर्दनाक हादसा हुआ है. बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण रोड एक्सीडेंट में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. मृतकों में मां-बेटे शामिल हैं. इस घटना से इलाके में चीखपुकार मच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है.

बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा: मृतकों में मां फूलमती देवी और उनके पुत्र उपेंद्र सिंह शामिल हैं. सभी परिवार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बाबाधाम परिवार के साथ घूमकर वापस घर जा रहे थे. घायलों में गाड़ी चालक सहित मृतक की पत्नी निक्की देवी, बेटे वीर कुमार, पवन कुमार, सुभाष सिंह की पत्नी रुकमणी देवी, योगेंद्र सिंह की पत्नी रेणु देवी, मनोज सिंह की पत्नी संजना सिंह, और पायल कुमारी शामिल है.

Patna Road Accident
हादसे में यूपी निवासी मां-बेटे की मौत (ETV Bharat)

पेड़ से टकराने के बाद बोलेरो पलटा: घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भयानक था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर सभी को गाड़ी से बाहर निकाला और सीएचसी भेजा. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना रेफर कर दिया गया है.

पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा: घायलों में एक पुरूष, तीन बच्चे और चार महिलाएं शामिल है. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

क्या बोले थानाध्यक्ष?: बख्तियारपुर थानाध्यक्ष देवानंद शर्मा ने घटना के संबंध में बताया कि घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को फोन के माध्यम से भेज दी गई है. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा गया है. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

"बख्तियारपुर फोरलेन पर एक तेज रफ्तार बोलेरो असंतुलित होकर पहले पेड़ से टकरा गई और फिर पलट गई. हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई. 8 लोग घायल हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है."- देवानंद शर्मा, थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर

ये भी पढ़ें: पुलिस से बचकर भाग रहे थे शराब तस्कर, पेड़ से टकराने के बाद मौत

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