यात्रियों से भरी बस बेली रोड पर हुई बेकाबू, दूसरे लेन में जाकर कई वाहनों में मारी टक्कर
पटना में पिकअप वाहन को बचाने के दौरान बस अनियंत्रित हो गई. 30 से 40 यात्री सवार थे. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : September 16, 2026 at 5:13 PM IST
पटना: राजधानी पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दानापुर की ओर से आ रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. कई यात्रियों को चोट आई है.
कैसे हुआ हादसा?
असल में बेली रोड फ्लाईओवर पर एक पिकअप वाहन पहले से खड़ा था. इसी दौरान दानापुर की तरफ से आ रही बस के चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया. इसी क्रम में बस अनियंत्रित हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस के स्टेयरिंग में भी खराबी आने की बात सामने आ रही है.
दूसरे लेन में जाकर मारी टक्कर
अनियंत्रित होने के बाद बस दूसरे लेन में चली गई और वहां एक अन्य वाहन से टकरा गई. हादसा होते ही फ्लाईओवर पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई. बस में सवार यात्रियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत और बचाव में सहयोग किया.
क्रेन की मदद से बस को हटाया
दुर्घटना के कारण बेली रोड फ्लाईओवर पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई. घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की. क्रेन की मदद से बस को सड़क के किनारे किया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य कराई गई.
क्या बोले थाना प्रभारी?
शास्त्री नगर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. कुछ लोगों को हल्की-फुल्की चोटें आई थीं. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और मौके की स्थिति को सामान्य कर लिया गया है. यातायात को भी सामान्य कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
"बस का स्टेयरिंग फेल हुआ था या किसी अन्य वजह से बस अनियंत्रित हुई, इसकी भी जांच की जा रही है. हादसे में किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है."- रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी, शास्त्री नगर
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