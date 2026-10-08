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त्योहार के पहले एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, पटना के मशहूर होटलों पर छापेमारी

छापेमारी में पटना के रेस्तरां में मिली कई खामियां ( ETV Bharat )

पटना : त्योहारों से पहले बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं. उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है. आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है.

पटना के डोसा रेस्तरां में मिली कई खामियां