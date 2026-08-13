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जब केरल हुआ केरलम, तो पटना क्यों नहीं पाटलिपुत्र? उपेन्द्र कुशवाहा ने राज्यसभा में उठाया सवाल

उपेन्द्र कुशवाहा ( ETV Bharat )