ETV Bharat / state

बिहार में दारोगा का निधन, पहले पैरालिसिस फिर हार्ट अटैक, पटना के अस्पताल में तोड़ा दम

मुजफ्फरपुर के निवासी थे: संजीव कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर निवासी थे. सरल स्वभाव और ईमानदारी के लिए पुलिस विभाग में विशेष पहचान रखते थे. उनके निधन की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया. रात करीब 12 बजे उनकी पत्नी, भाई, ससुर और अन्य परिजन पारस अस्पताल पहुंचे.

पहले पैरालिसिस फिर हार्ट अटैक: अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई और इलाज शुरू किया. इलाज के दौरान ही रात करीब 10 बजे संजीव कुमार को हार्ट अटैक आया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. देर रात संजीव कुमार का निधन हो गया.

2009 बैच के अधिकारी: बिहार पुलिस में 2009 बैच के संजीव कुमार पटना के रामकृष्ण नगर थाना प्रभारी के पद पर तैनात थे. पटना पुलिस के अनुसार शनिवार शाम करीब 7 बजे ड्यूटी के दौरान संजीव कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बताया गया कि उन्हें अचानक पैरालिसिस का अटैक आया, जिसके बाद सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत पारस अस्पताल पहुंचाया.

गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई: रविवार की सुबह पुलिस विभाग द्वारा आईजीआईएमएस में पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद संजीव कुमार के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. पुलिस अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी.

पुलिस विभाग में शोक: पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संजीव कुमार का जाना विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने हमेशा अनुशासन, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाया. उनकी अचानक मौत ने विभाग के साथ-साथ उनके परिचितों और क्षेत्रवासियों को भी गहरा आघात पहुंचाया है.

'काफी कर्मठ अधिकारी थे': रविवार को पूरे दिन पुलिसकर्मियों और लोगों का उनके आवास और अस्पताल में तांता लगा रहा. हर कोई उनकी कार्यशैली और मानवीय व्यवहार की चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता रहा. संजीव कुमार के सहपाठी उनके बैचमेट बताते हैं कि संजीव कुमार काफी कर्मठ अधिकारी थे. काफी शालीनता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे.

पैरालिसिस अटैक: इस अटैक में शरीर की मांसपेशिया काम करना बंद कर देता है. ऐसा इंसान के मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संपर्क टूटने के कारण होता है. मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रूक जाता है. इस दौरान मरीज का चेहरा लटक जाता है. हाथ-पैर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत आदि शामिल है. सही समय पर मरीज को अस्पताल नहीं ले जाने के कारण मौत हो जाती है.

हार्ट अटैक: यह तब होता है जब हृदय और मांसपेशियों के बीच खून और ऑक्सीजन का आदान-प्रदान बंद हो जाता है. इस कारण सीने में दर्द जो धीरे-धीरे हाथ, गर्दन, पीठ तक फैल जाता है. सांस लेने में तकलीफ, पसीना आना, चक्कर आना, थकान आदि इसके लक्षण हो सकते हैं. इस समय में डॉक्टर से के पास जाना बहुत जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: पत्तों पर उकेरा 'हीमैन'.. धर्मेंद्र को बिहार के लीफ आर्टिस्टों की अनोखी श्रद्धांजलि