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पटना में आसमान से गिरे बर्फ के गोले, झुलसाती गर्मी से मिली राहत

राजधानी पटना के साथ-साथ बिहार में तेज आंधी तूफान के चलते मौसम ने करवट ली है. पटना में ओले गिरने से मौसम खुशनुमा हो गया-

पटना में गिरे बर्फ के गोले
पटना में गिरे बर्फ के गोले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 2:17 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है. लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिली है. पटना में रह-रहकर आ रहे आंधी तूफान से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. बुधवार की दोपहर को भी आए तेज तूफान के बाद बारिश शुरू हो गई जिसमें आसमान से बर्फ के गोले गिरने शुरू हो गए.

पटना में गिरे बर्फ के गोले : पटना के मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की थी 6 मई तक बारिश और आंधी तूफान का खतरा रहेगा. पिछले कई दिनों से रह-रहकर आंधी तूफान और बारिश से बिहार के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली. उसी कड़ी में बुधवार की दोपहर से बारिश के साथ बड़े-बड़े ओले भी गिरे, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

बदलों की लुका-छिपी : सुबह से पटना में धूप-छांव के बीच बादल और सूरज में लुकाछिपी का खेल चलता रहा, लेकिन दोपहर तक आते-आते आंधी-तूफान के चलते बादलों में पानी का बोझ झेलने की शक्ति खत्म हो गई और जोरदार बारिश शुरू हो गई.

बारिश और ओले गिरने से मिली गर्मी से राहत : ओले गिरता देख बच्चे सब काफी खुश नजर आए. बारिश का असर किसी खास इलाके में नहीं बल्कि पूरे पटना क्षेत्र में देखने को मिला. बच्चे अपने घर की छतों से ओले बीनकर उसके साथ खेलने में व्यस्त हो गए तो वहीं बड़े-बुजुर्ग ओला गिरने से नुकसान का आकलन करने लग गए.

मौसम विभाग का अलर्ट : मौसम विभाग ने फिर 7 मई को भी गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. फिलहाल बिन मौसम बरसात से चढ़ता पारा थोड़ा लुढ़का है. मौसम विभाग ने जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और शेखपुरा जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ, वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है.

तेज-आंधी तूफान और हेलस्टॉर्म की चेतावनी : बात करें पूरे बिहार की तो पूर्वी और पश्चिमी बिहार में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है तो वहीं उत्तर मध्य बिहार और दक्षिण मध्य बिहार के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें ओलावृष्टि, वज्रपात और बारिश के साथ-साथ गर्जन और 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार के साथ तूफान आने की भी चेतावनी दी है.

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