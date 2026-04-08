रफ्तार भरेगा बिहार: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे को फाइनल मंजूरी, जानिए कितने करोड़ होंगे खर्च?
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे को फाइनल मंजूरी मिल गयी है. केंद्र सरकार ने 31,987.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की है.
Published : April 8, 2026 at 12:05 PM IST
पटना: बिहार में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे को अब केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी भी दे दी है, जिससे इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. साल 2025 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की स्वीकृति दी थी. इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्णिया से पटना तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा.
244 किलोमीटर की लंबाई: हैम मोड में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर 31,987.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. यह एक्सप्रेसवे कुल 244.96 किलोमीटर लंबा होगा. देश का पहला ऐसा चार लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण पूरी तरह से राज्य के अंदर ही किया जाएगा. हालांकि, बिहार सरकार की ओर से इस एक्सप्रेसवे को सिक्स लेन बनाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है, जिस पर फिलहाल विचार चल रहा है.
डबल इंजन सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि बिहार आज तीव्र गति से आधुनिक आधारभूत संरचना की ओर अग्रसर है। ₹18,242 करोड़ की लागत से 245 किमी लंबा पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे में भूमि-अर्जन की प्रगति तथा बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे का विस्तृत… pic.twitter.com/P5TgwQFyGh— Dr Dilip Jaiswal 🇮🇳 (@DilipJaiswalBJP) February 11, 2026
3 घंटे में तय होगी दूरी: इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पटना से पूर्णिया की दूरी मात्र 3 घंटे में तय की जा सकेगी. इससे सीमांचल क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा. समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जिलों को जोड़ने के लिए अलग से संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा. वैशाली, दरभंगा और पूर्णिया जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इसके साथ ही असम और बंगाल आना-जाना भी काफी सुगम हो जाएगा.
क्या होता है हैम मोड? हैम मोड (Hybrid Annuity Model) में निर्माण कार्य के दौरान निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है. इसमें सरकार का हिस्सा 40% होता है, जबकि निर्माण करने वाली एजेंसी को 60% राशि खर्च करनी पड़ती है. एजेंसी टोल टैक्स के माध्यम से अपनी लागत की वसूली करती है. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी मॉडल के तहत होगा.
तीन चरणों में होगा निर्माण
इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल तीन चरणों में पूरा किया जाएगा:
- पहला फेज: 84.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा, जिस पर 10,083.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. पहले चरण में निर्माण कार्य मीरनगर अरेजी से भिरहा तक किया जाएगा.
- दूसरा फेज: दूसरे चरण में 51.53 किलोमीटर की लंबाई में सड़क बनेगी, जिसकी लागत 8,564.82 करोड़ रुपए होगी. इसमें भिरहा से सरौंजा के बीच काम होगा. इस फेज की सबसे बड़ी खासियत कुशेश्वरस्थान से सिमरी बख्तियारपुर के बीच कोसी नदी पर बनने वाला 7 किलोमीटर लंबा 6-लेन पुल होगा.
- तीसरा फेज: अंतिम चरण में सरौंजा से हांसदा के बीच 108.62 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिस पर 13,338.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी.
पुलों और अंडरपास का जाल: पूरे प्रोजेक्ट के दौरान तीनों फेज को मिलाकर 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, कई रेलवे ओवरब्रिज, 21 इंटरचेंज और 322 अंडरपास बनाए जाएंगे, ताकि यातायात निर्बाध रूप से चल सके.
कोसी और सीमांचल की बदलेगी सूरत: बिहार में वर्तमान में आधा दर्जन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से बिहार की भौगोलिक सीमा के भीतर ही बनेगा. इसके चालू होने से पटना से उत्तर बिहार का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि यह विशेष रूप से कोसी और सीमांचल इलाके के विकास की तस्वीर बदल देगा.
कब तक होगा निर्माण पूरा?: साल 2025 में जब केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, तब इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली 'लोक निजी भागीदारी अनुशंसा समिति' ने इसे 'हैम मोड' में बनाने की अंतिम हरी झंडी दे दी है, जिससे काम में तेजी आने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें:
सड़क पर गड्ढा नहीं..गड्ढों पर सड़क.. बिहार में 3 राज्यों को जोड़ने वाले रोड का हाल देखिए
'उड़ती है धूल..ठेकेदार नहीं छिड़कता पानी' मोतिहारी में ओवरब्रिज निर्माण में लापरवाही पर लोगों में गुस्सा