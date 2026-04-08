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रफ्तार भरेगा बिहार: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे को फाइनल मंजूरी, जानिए कितने करोड़ होंगे खर्च?

पटना: बिहार में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे को अब केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी भी दे दी है, जिससे इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. साल 2025 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की स्वीकृति दी थी. इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्णिया से पटना तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा.

244 किलोमीटर की लंबाई: हैम मोड में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर 31,987.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. यह एक्सप्रेसवे कुल 244.96 किलोमीटर लंबा होगा. देश का पहला ऐसा चार लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण पूरी तरह से राज्य के अंदर ही किया जाएगा. हालांकि, बिहार सरकार की ओर से इस एक्सप्रेसवे को सिक्स लेन बनाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है, जिस पर फिलहाल विचार चल रहा है.

3 घंटे में तय होगी दूरी: इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पटना से पूर्णिया की दूरी मात्र 3 घंटे में तय की जा सकेगी. इससे सीमांचल क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा. समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जिलों को जोड़ने के लिए अलग से संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा. वैशाली, दरभंगा और पूर्णिया जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इसके साथ ही असम और बंगाल आना-जाना भी काफी सुगम हो जाएगा.

क्या होता है हैम मोड? हैम मोड (Hybrid Annuity Model) में निर्माण कार्य के दौरान निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है. इसमें सरकार का हिस्सा 40% होता है, जबकि निर्माण करने वाली एजेंसी को 60% राशि खर्च करनी पड़ती है. एजेंसी टोल टैक्स के माध्यम से अपनी लागत की वसूली करती है. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी मॉडल के तहत होगा.

तीन चरणों में होगा निर्माण

इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल तीन चरणों में पूरा किया जाएगा: