पटना पूर्णा एक्सप्रेस में यात्री को सांप ने काटा! जबलपुर में सर्चिंग के बाद बोगी को किया गया अलग
पटना जा रही ट्रेन में यात्री ने किया सांप के काटने का दावा. जबलपुर में सर्चिंग, सांप नहीं मिलने पर बोगी हटाकर ट्रेन की रवाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:42 PM IST
जबलपुर: पटना पूर्णा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री ने बोगी में सांप दिखने और काटने का दावा किया. यात्री का कहना था कि वह सांप बर्थ के कोने में बनी एक दरार में बैठा था. जब वह सो रहा था तब उसने हाथ में तेज दर्द महसूस किया. जब उसने देखा तो अंदर एक सांप था.
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद सांप को पकड़ने की काफी कोशिश की गई लेकिन सांप पकड़ा नहीं जा सका. सांप की वजह से बोगी को ट्रेन से काटकर अलग कर दिया गया है और दूसरी बोगी लगाकर ट्रेन को जबलपुर से पटना के लिए रवाना किया गया.
ट्रेन की बोगी में सांप के काटने का यात्री ने किया दावा
जबलपुर पहुंची पूर्णा पटना एक्सप्रेस में उस समय हंगामा मच गया जब एक यात्री ने रेलवे स्टाफ को शिकायत कर दावा किया कि उसे एक सांप ने काट दिया है. उसने अपनी उंगली में सांप के कटे हुए का निशान भी दिखाया. जैसे ही यह बात रेलवे के कर्मचारियों को पता लगी तो ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया और उस बोगी से लोगों ने उतरना शुरू कर दिया.
रेलवे स्टाफ ने बुलाया सर्प विशेषज्ञ
ट्रेन में यात्रियों के हंगामे के बाद रेलवे स्टाफ ने सर्प विशेषज्ञ अविनाश बरसे को बुलाया. अविनाश बरसे अपने साथ सांप पकड़ने के औजार लेकर पहुंचे थे. अविनाश बरसे ने बताया, "उन्होंने सांप को ढूंढ़ने की काफी कोशिश की लेकिन सांप नहीं दिखा. रेलवे यात्री ने बताया कि वह एक बहुत पतली दरार के भीतर बैठे हुए था और वहां तक किसी औजार के जरिए उसे नहीं पकड़ा जा सकता.
रेलवे प्रशासन ने बोगी को ट्रेन से किया अलग
डर के मारे लोगों ने बोगी खाली कर दी. इसके बाद रेलवे प्रशासन ने बोगी को ट्रेन से अलग करने का फैसला लिया और एक दूसरा डिब्बा रेलगाड़ी में लगाया. तब जाकर यात्री जबलपुर से पटना के लिए रवाना हो सके. इस दौरान स्टेशन पर हंगामा चलता रहा.
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यह पहला मौका नहीं है जब रेलगाड़ी के डिब्बे में सांप निकले हों. जबलपुर में इसके पहले भी इस तरह की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सामान्य तौर पर रेल गाड़ियां यार्ड में खड़ी रहती हैं. यार्ड एक सुनसान जगह होती है जहां आसानी से जंगली जीव-जंतु इसमें आ सकते हैं. बरसात के ठीक पहले इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं.