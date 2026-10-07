पटना में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कर लें ये काम नहीं तो लगेगा 100% जुर्माना, 31 दिसंबर तक मौका
पटना में संपत्ति कर के दायरे से बाहर संपत्तियों का 31 दिसंबर तक कर निर्धारण जरूरी, जनवरी से 100 फीसदी जुर्माना लगेगा. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र
Published : October 7, 2026 at 9:30 AM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में संपत्ति कर को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. डोर-टू-डोर सर्वेक्षण में कर के दायरे से बाहर मिली संपत्तियों के मालिकों को 31 दिसंबर 2026 तक कर निर्धारण कराने का मौका दिया गया है. निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद जनवरी 2027 से ऐसी संपत्तियों पर 100 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा.
31 दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर
नागरिकों की सुविधा के लिए पटना नगर निगम की ओर से वार्डवार विशेष कर निर्धारण शिविर लगाए जा रहे हैं. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी अंचलों को तय अवधि तक विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है.
एक ही शिविर में कई सेवाएं
इन शिविरों में नागरिक नया संपत्ति कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर में संशोधन या परिवर्तन और बकाया कर का भुगतान करा सकेंगे. निगम के अनुसार, नागरिक अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी नजदीकी विशेष शिविर में जाकर इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.
सर्वे में सामने आईं कई कर से बाहर संपत्तियां
नगर निगम के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के दौरान कई ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनका अब तक संपत्ति कर निर्धारण नहीं हुआ है. इन संपत्तियों के मालिकों को विशेष शिविरों के माध्यम से कर के दायरे में आने की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जा रहा है.
दो दिनों में 60 से ज्यादा संपत्तियों का निर्धारण
पहले चरण में पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल में विशेष शिविर शुरू किए गए हैं. शुरुआती दो दिनों में दोनों अंचलों में 60 से अधिक संपत्तियों का नया कर निर्धारण हुआ. इस दौरान 16 संपत्तियों में कर संशोधन और 6 संपत्तियों का पुनर्निर्धारण भी किया गया.
211 संपत्तियों से 14 लाख रुपये की वसूली
विशेष शिविरों के दौरान 211 संपत्तियों से करीब 14 लाख रुपये का संपत्ति कर भी वसूला गया. निगम का कहना है कि शिविरों के जरिए नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल रही है और राजस्व संग्रह में भी तेजी आई है.
जान लें कहां होगा शिवरों का आयोजन?
7 अक्टूबर को नूतन राजधानी अंचल के वार्ड संख्या-3 स्थित सब्जपुरा के वार्ड पार्षद कार्यालय में और पाटलिपुत्र अंचल के वार्ड संख्या-22 स्थित अशोक राजपथ के गेट संख्या-93 पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद, 8 से 10 अक्टूबर तक नूतन राजधानी अंचल के वार्ड संख्या-11 स्थित हरनीचक के वार्ड पार्षद कार्यालय में और पाटलिपुत्र अंचल के वार्ड संख्या-22बी स्थित कुर्जी में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वाले वार्ड पार्षद कार्यालय में शिविर लगाए जाएंगे.
बकाया टैक्स पर हर महीने 1.5% पेनाल्टी
नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर पर भी कार्रवाई तेज कर दी है. अक्टूबर 2026 से बकाया संपत्ति कर पर हर महीने 1.5 फीसदी की पेनाल्टी लागू है. वहीं, सर्वेक्षण में कर के दायरे से बाहर मिली संपत्तियों के मालिकों को 31 दिसंबर तक कर निर्धारण कराने का अवसर दिया गया है.
जनवरी से 100% जुर्माने का प्रावधान
नगर निगम के मुताबिक, 31 दिसंबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद जनवरी 2027 से कर के दायरे से बाहर पाई गई संपत्तियों का कर निर्धारण 100 फीसदी जुर्माने के साथ किया जाएगा.
कुर्की से गिरफ्तारी वारंट तक कार्रवाई संभव
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि समयसीमा के भीतर कर निर्धारण नहीं कराने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसमें कुर्की-जप्ती, बैंक खाते को फ्रीज करना, संपत्ति की बिक्री और गिरफ्तारी वारंट जैसी कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है.
अंतिम तारीख का इंतजार न करें
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें. संपत्ति मालिक 31 दिसंबर 2026 से पहले नजदीकी विशेष शिविर में पहुंचकर अपना कर निर्धारण और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें.