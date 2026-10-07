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पटना में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कर लें ये काम नहीं तो लगेगा 100% जुर्माना, 31 दिसंबर तक मौका

प्रॉपर्टी टैक्स पर पटना नगर निगम सख्त ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना में संपत्ति कर को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. डोर-टू-डोर सर्वेक्षण में कर के दायरे से बाहर मिली संपत्तियों के मालिकों को 31 दिसंबर 2026 तक कर निर्धारण कराने का मौका दिया गया है. निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद जनवरी 2027 से ऐसी संपत्तियों पर 100 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा.

31 दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर नागरिकों की सुविधा के लिए पटना नगर निगम की ओर से वार्डवार विशेष कर निर्धारण शिविर लगाए जा रहे हैं. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी अंचलों को तय अवधि तक विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है. एक ही शिविर में कई सेवाएं इन शिविरों में नागरिक नया संपत्ति कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर में संशोधन या परिवर्तन और बकाया कर का भुगतान करा सकेंगे. निगम के अनुसार, नागरिक अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी नजदीकी विशेष शिविर में जाकर इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. 31 दिसंबर तक लगेंगे विशेष शिविर (ETV Bharat) सर्वे में सामने आईं कई कर से बाहर संपत्तियां नगर निगम के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के दौरान कई ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनका अब तक संपत्ति कर निर्धारण नहीं हुआ है. इन संपत्तियों के मालिकों को विशेष शिविरों के माध्यम से कर के दायरे में आने की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जा रहा है. दो दिनों में 60 से ज्यादा संपत्तियों का निर्धारण पहले चरण में पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल में विशेष शिविर शुरू किए गए हैं. शुरुआती दो दिनों में दोनों अंचलों में 60 से अधिक संपत्तियों का नया कर निर्धारण हुआ. इस दौरान 16 संपत्तियों में कर संशोधन और 6 संपत्तियों का पुनर्निर्धारण भी किया गया. 211 संपत्तियों से 14 लाख रुपये की वसूली