प्रशांत किशोर ने बाढ़ के स्थायी समाधान नहीं होने पर सरकार को घेरा, MLC चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान
प्रशांत किशोर ने बाढ़ के मुद्दे पर सरकार को घेरा, MLC चुनाव की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की. रिपोर्ट- बृजम पांडेय.
Published : September 7, 2026 at 8:34 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में जन सुराज पार्टी के संस्थापक व बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. सोमवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है. हर साल राज्य में बाढ़ आती है और बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह सूरज पूरब में उगता है, उसी तरह बिहार में हर साल बाढ़ आती है.
बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए काम जारी
उन्होंने कहा कि ऐसे में बाढ़ को लेकर उन पर यह सवाल उठाना कि वह बाढ़ पीड़ितों के बीच जाएंगे या नहीं, अपने आप में अजीब सवाल है. प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले चार वर्षों से वह हर बार बाढ़ के मौसम में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच रहे हैं और उनके लिए काम करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच काम किया जा रहा है. उनका कहना था कि बाढ़ बिहार के लिए लगातार आने वाली समस्या है, लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गंभीरता से काम किए जाने की जरूरत है.
"पिछले चार वर्षों से हर बार बाढ़ के मौसम में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच रहे हैं और उनके लिए काम करते रहे हैं. जैसे सूरज पूरब में उगता है, वैसे ही हर साल बिहार में बाढ़ आती है."- प्रशांत किशोर, बांकीपुर विधायक
MLC चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति
वहीं, प्रशांत किशोर ने आगामी MLC चुनाव को लेकर जन सुराज की रणनीति भी स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि जन सुराज एक राजनीतिक पार्टी है और पार्टी हर चुनाव लड़ना चाहेगी. उन्होंने कहा कि MLC चुनाव में पार्टी सभी आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. एक सीट पर एक ही उम्मीदवार हो सकता है, इसलिए प्रत्येक सीट पर पार्टी की ओर से एक उम्मीदवार ही मैदान में होगा.
उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी
प्रशांत किशोर ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के स्तर पर प्रक्रिया चल रही है. अगले पांच से आठ दिनों में प्रत्याशियों के नाम पर फैसला हो जाएगा. इसके बाद सभी उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. उन्होंने साफ किया कि पार्टी सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी.
"उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है. अगले पांच से आठ दिनों में प्रत्याशियों के नाम पर फैसला हो जाएगा. इसके बाद सभी उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे."- प्रशांत किशोर, बांकीपुर विधायक
प्रशांत किशोर के गंभीर आरोप
MLC चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर भी प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बड़ी धांधली से जुड़े सबूत उनके हाथ लगे हैं. इस मामले में जन सुराज की ओर से मंगलवार को तथ्यों के साथ सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता मीडिया के सामने इन तथ्यों को रखेंगे और बताया जाएगा कि मतदाता सूची में किस तरह की गड़बड़ी के प्रमाण सामने आए हैं.
राजनीतिक गतिविधियां तेज
प्रशांत किशोर के बयान से साफ है कि जन सुराज पार्टी एक ओर बिहार की बाढ़ की समस्या को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. वहीं दूसरी ओर आगामी MLC चुनाव को लेकर भी पार्टी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर रही है. आठों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के ऐलान और वोटर लिस्ट में कथित धांधली के सबूत सार्वजनिक करने की घोषणा के बाद आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति और गरमाने के आसार हैं.
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