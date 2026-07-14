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बंटी यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 1 दारोगा समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड

बंटी यादव हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने एक दारोगा समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. जानें पूरा मामला

Bunty Yadav murder case
बंटी हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 2:46 PM IST

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पटना: बिहार के पटना में बंटी यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. निलंबित पदाधिकारियों में एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और होमगार्ड जवान सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं. बता दें कि 6 जुलाई को पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था. 5 दिन बाद अथमल गोला में उसका शव मिला था. अपहरण के दौरान ये सभी पदाधिकारी घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर थे. इसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

क्या है पूरा मामला: मामला राजधानी के न्यू करबिगहिया इलाके से जुड़ा है. 25 वर्षीय किराना और फास्ट फूड दुकानदार बंटी कुमार यादव क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार का विरोध करता था. इसी विरोध के कारण करीब 15 दिन पहले उसका विवाद रवीश उर्फ बीसी नाम के व्यक्ति से हुआ था. उस विवाद में आरोपी ने बंटी यादव को गंभीर परिणाम भुगतने और देख लेने की धमकी दी थी. इसके बाद से ही बंटी यादव पर नजर रखी जा रही थी.

Bunty Yadav murder case
काली स्कॉर्पियो में बंटी का हुआ था अपहरण (ETV Bharat)

6 जुलाई की रात क्या हुआ? 15 दिन पहले हुआ विवाद वहीं नहीं थमा. 6 जुलाई की रात करीब 1 बजे बंटी यादव पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर के पास दूध मंडी गया था. वह दुकान से दही खरीद रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने हमला कर दिया था. हमले की यह घटना पास में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने बंटी को एक काले रंग की स्कॉर्पियो में अगवा कर लिया.

सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस: इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब परिजन शिकायत करने पहुंचे, तो जक्कनपुर और कोतवाली थानों के बीच सीमा विवाद के कारण कार्रवाई में देरी हुई. 6 जुलाई को हुए अपहरण के बाद परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. अपहरण के पांच दिन बाद अथमलगोला थाना क्षेत्र में बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन के पास से बंटी यादव का शव बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू की.

बेरहमी से हत्या: पुलिस द्वारा साझा की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की हत्या शारीरिक प्रहार और चोटों के कारण हुई थी. अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने और पहचान छुपाने की भी कोशिश की थी. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है.

Bunty Yadav murder case
शव मिलने की जानकारी पर पहुंची थी पुलिस (ETV Bharat)

एक ऑटो चालक गिरफ्तार: तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक ऑटो चालक, रवि उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसे अपहरण में सहयोग करने के लिए अपराधियों द्वारा धन दिया गया था. फिलहाल, मामले के मुख्य आरोपी और अन्य संलिप्त व्यक्ति फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

पप्पू यादव ने मांग की फांसी की सजा: घटना के बाद पूर्णियां सांसद पप्पू यादव के अलावे बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव भी पहुंचे थे. पप्पू यादव ने मीडिया के सामने सरकार से मांग की, 'स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को फांसी दी जाए. जिस तरीके से तड़पा तड़पाकर बंटी को मारा गया है, तेजाब डाल दिया, इससे खौफनाक मौत आरोपी की होनी चाहिए. किसी का सपना, किसी मां का गोद और किसी बेटी का सुहाग ना उजड़े.'

Bunty Yadav murder case
रामकृपाल यादव और पप्पू यादव (ETV Bharat)

रामकृपाल यादव ने परिजनों को दिया आश्वासन: दानापुर विधायक और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बंटी यादव की हत्या एक अत्यंत दुखद और जघन्य घटना है. उन्होंने उल्लेख किया कि मृतक अपने गरीब परिवार का एकमात्र सहारा था. मंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया.

पुलिस कार्यप्रणाली और जवाबदेही: रामकृपाल यादव ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब परिवार शिकायत लेकर पहुंचा, तो क्षेत्राधिकार के नाम पर उन्हें टालना अनुचित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को 'जीरो एफआईआर' दर्ज करनी चाहिए थी और उसके बाद ही मामले को संबंधित थाने में स्थानांतरित करना चाहिए था.

"पटना पुलिस ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है" - रामकृपाल यादव, मंत्री, बिहार सरकार

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