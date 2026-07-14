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बंटी यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 1 दारोगा समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड

पटना: बिहार के पटना में बंटी यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. निलंबित पदाधिकारियों में एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और होमगार्ड जवान सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं. बता दें कि 6 जुलाई को पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था. 5 दिन बाद अथमल गोला में उसका शव मिला था. अपहरण के दौरान ये सभी पदाधिकारी घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर थे. इसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

क्या है पूरा मामला: मामला राजधानी के न्यू करबिगहिया इलाके से जुड़ा है. 25 वर्षीय किराना और फास्ट फूड दुकानदार बंटी कुमार यादव क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार का विरोध करता था. इसी विरोध के कारण करीब 15 दिन पहले उसका विवाद रवीश उर्फ बीसी नाम के व्यक्ति से हुआ था. उस विवाद में आरोपी ने बंटी यादव को गंभीर परिणाम भुगतने और देख लेने की धमकी दी थी. इसके बाद से ही बंटी यादव पर नजर रखी जा रही थी.

काली स्कॉर्पियो में बंटी का हुआ था अपहरण (ETV Bharat)

6 जुलाई की रात क्या हुआ? 15 दिन पहले हुआ विवाद वहीं नहीं थमा. 6 जुलाई की रात करीब 1 बजे बंटी यादव पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर के पास दूध मंडी गया था. वह दुकान से दही खरीद रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने हमला कर दिया था. हमले की यह घटना पास में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने बंटी को एक काले रंग की स्कॉर्पियो में अगवा कर लिया.

सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस: इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब परिजन शिकायत करने पहुंचे, तो जक्कनपुर और कोतवाली थानों के बीच सीमा विवाद के कारण कार्रवाई में देरी हुई. 6 जुलाई को हुए अपहरण के बाद परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. अपहरण के पांच दिन बाद अथमलगोला थाना क्षेत्र में बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन के पास से बंटी यादव का शव बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू की.

बेरहमी से हत्या: पुलिस द्वारा साझा की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की हत्या शारीरिक प्रहार और चोटों के कारण हुई थी. अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने और पहचान छुपाने की भी कोशिश की थी. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है.