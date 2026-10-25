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पटना में STF के साथ बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगते ही गिड़गिड़ाने लगा 'सुपारी किलर'

गैरेज संचालक हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर ( ETV Bharat )

पटना : राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्या के एक मामले के मुख्य आरोपी सौरभ सिंह के पैर में गोली लगी है. घायल आरोपी को पहले कल्याण बिगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया. पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद होने की बात सामने आई है.

मुठभेड़ के बाद हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार