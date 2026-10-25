पटना में STF के साथ बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगते ही गिड़गिड़ाने लगा 'सुपारी किलर'
पटना के बख्तियारपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें गैरेज संचालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी दबोचा गया. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 25, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 7:33 AM IST
पटना : राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्या के एक मामले के मुख्य आरोपी सौरभ सिंह के पैर में गोली लगी है. घायल आरोपी को पहले कल्याण बिगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया. पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है. आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद होने की बात सामने आई है.
मुठभेड़ के बाद हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में कल्याण बिगहा रोड स्थित नमो गंगा प्रोजेक्ट के पास हुई. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने यहां हथियार छिपाकर रखे थे. इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सौरभ सिंह के पैर में गोली लग गई. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.
पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा आरोपी
गोली लगने के बाद से ही वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा. बार-बार वह पुलिस से कह रहा था कि 'अब नहीं...बाप अब और नहीं..' दर्द से चीखता हुआ वह अस्पताल में इलाज करा रहा था. गोली घुटने के नीचे लगी है.
"रामकृष्ण नगर थाने की टीम पर आरोपी सौरव के द्वारा फायरिंग की गई है. गोली गाड़ी के हेडलाइट के नीचे लगी. जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की एसआई पूजा कुमारी ने गोली चलाई जो कि आरोपी सौरव कुमार के बाएं पैर में लगी है. गैरेज संचालक हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है."- आयुष श्रीवास्तव, बाढ़ एसडीपीओ 2
गैराज संचालक की हत्या का मुख्य आरोपी है सौरभ
दरअसल, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के भूपतिपुर में गैराज संचालक अंजनी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में सौरभ सिंह को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, बिल्डर से 20 लाख रुपये की सुपारी लेकर अंजनी कुमार की हत्या किए जाने की बात सामने आई है. इस मामले में पुलिस पहले से ही आरोपियों की तलाश कर रही थी.
घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान दो पिस्तौल, दो मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. वहीं, बदमाशों के पास से कुल पांच पिस्तौल और 50 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद होने की जानकारी भी सामने आई है. बरामद हथियारों और कारतूसों की जांच की जा रही है.
दो हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस के मुताबिक, सौरभ सिंह पटना के कंकड़बाग स्थित पत्रकार नगर इलाके का रहने वाला है. उसके खिलाफ दो हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े दो मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है. पुलिस अब उसके आपराधिक इतिहास को खंगालने के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि उसके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही, हथियारों की व्यवस्था करने और उन्हें छिपाकर रखने में मदद करने वालों की भी जांच की जा रही है.
सीडीपीओ ने दी मुठभेड़ की जानकारी
बाढ़ एसडीपीओ-2 आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि गैराज संचालक की हत्या के मामले में 24 अक्टूबर को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पुलिस को बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के नमो गंगा प्रोजेक्ट के पास हथियार छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली. पुलिस टीम जब वहां छापेमारी करने पहुंची, तो मुठभेड़ की स्थिति बन गई.
''पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सौरभ सिंह के पैर में गोली लगी. उसे गिरफ्तार कर बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेजा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हत्याकांड में सुपारी के कथित लेन-देन, हथियारों की बरामदगी और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.''- आयुष श्रीवास्तव, बाढ़ एसडीपीओ 2
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