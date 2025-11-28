ETV Bharat / state

पटना में बड़ी कार्रवाई, साढ़े 15 लाख कैश और 58KG गांजा के साथ 6 गिरफ्तार

पटना में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी की गई. 58 किलो गांजा जब्त किया गया. साथ ही साढ़े 15 लाख रुपये कैश मिले.

रेड में बरामद गांजा, नशे की टैबलेट और मोबाइल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 28, 2025 at 5:25 PM IST

पटना : बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है. रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित चांगर मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर की गई संयुक्त छापेमारी में पुलिस टीम ने 58 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है.

पटना में पुलिस का एक्शन : इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ₹15,66,900 नकद, 6340 पीस गोगो (नशे की टैबलेट) और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए. छापेमारी के दौरान एक संगठित तस्करी गिरोह से जुड़े 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.

पूर्वी एसपी परिचय कुमार का बयान (ETV Bharat)

लंबे समय से नशे का अवैध व्यापार : दरअसल, गुप्त सूचना मिलने के बाद पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने तत्काल रणनीति बनाई और चांगर मोड़ के निकट एक मकान पर छापेमारी की. जैसे ही टीम अंदर पहुंची, वहां छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों का भंडार मिला. पुलिस के अनुसार, बरामद गांजा की बाजार में कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है. वहीं गोगो टैबलेट और इतनी बड़ी राशि की बरामदगी बताती है कि यह गिरोह लंबे समय से नशे के अवैध व्यापार में सक्रिय था.

वैशाली के रहने वाले हैं सभी आरोपी : गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रितेश कुमार, कृष्ण कुमार, रौशन कुमार, विकास कुमार, निखिल कुमार और अनंत कुमार के रूप में हुई है. सभी आरोपी वैशाली जिला के राघोपुर के रहने वाले हैं. पुलिस का कहना है कि ये सभी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और कई दिनों से पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की आपूर्ति का काम कर रहे थे. इनके नेटवर्क का दायरा बड़ा होने की आशंका है, जिसके चलते पुलिस टीम लगातार इनके अन्य साथियों की तलाश में दबिश दे रही है.

''विश्वसनीय सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सफलता मिली और गिरोह के छह सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए. यह गिरोह लंबे समय से तस्करी में संलिप्त था और इनकी गतिविधियों पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई थी. गिरफ्तारी के बाद अब इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, आर्थिक नेटवर्क और संपर्क सूत्रों की विस्तृत जांच की जा रही है.''- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना

आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी : परिचय कुमार ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी. पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस कार्रवाई को पटना पुलिस की हालिया बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है, जिससे राजधानी में नशे के अवैध व्यापार पर बड़ा प्रहार हुआ है.

