पटना में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
पटना में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : December 26, 2025 at 7:29 PM IST
पटना: पटना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान 'ऑपरेशन जखीरा' के तहत बड़ी कार्रवाई की. रानीतालाब थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. इस दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई: गुरुवार को रानीतालाब थानांतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अपने घर में अवैध हथियार और कारतूस रखकर क्षेत्र में भय का माहौल बनाए हुए है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया. इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज-2 के नेतृत्व में रानीतालाब थाना और विशिष्ट आसूचना इकाई की संयुक्त टीम का गठन किया गया.
पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई : “ऑपरेशन जखीरा” के तहत अवैध हथियारों की बरामदगी— Patna Police (@PatnaPolice24x7) December 26, 2025
दिनांक 25.12.2025 को प्राप्त #रानीतालाब थानांतर्गत 01 व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार एवं कारतूस रखने एवं क्षेत्र में भय का माहौल बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई।
प्राप्त सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी के… pic.twitter.com/jq0HfY1V6I
हथियार और कारतूस बरामद: गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. मौके से 01 राइफल (315 बोर), 01 बंदूक (12 बोर), 2 देसी कट्टा, 41 जिंदा कारतूस, 14 खोखा, 2 मैगजीन, 1 पिस्टल कवर, 1 फुलथू रॉड, 1 मोबाइल फोन और ₹4,620 नकद बरामद किए गए.
आरोपी का अपराधिक इतिहास: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त का नाम नवल किशोर शर्मा है, जो रानीतालाब थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का निवासी है. वह लंबे समय से अवैध हथियार रखने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ रानीतालाब थाना में पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. हथियारों की संख्या और किस्म को देख पुलिस जांच कर रही है कि इसका इस्तेमाल किसी संगठित अपराध या आपराधिक नेटवर्क में तो नहीं किया जाना था.
"पुलिस को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि रानीतालाब थाना अंतर्गत बड़ा गांव के निवासी सोनू कुमार उर्फ नवल किशोर शर्मा अपने घर में अवैध हथियार और गोलियां रखे हुए हैं. इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. पटना पुलिस अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है." -कार्तिकेय के. शर्मा, पटना एसएसपी
छानबीन कर रही पुलिस: पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर रही है. हथियारों के स्रोत तथा नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है. मामले में अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके.
ये भी पढ़ें: