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बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी का 'हाफ एनकाउंटर', पुलिस पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग

पैर में गोली लगते ही गिरा आरोपी : जवाबी कार्रवाई में रवीश उर्फ बीसी के दाहिने पैर में गोली लगी. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया और तत्काल इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेजा, जहां उसका उपचार जारी है. मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है. हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पुलिस टीम पर फायरिंग इसी हथियार से की गई थी या नहीं.

पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग : जैसे ही पुलिस टीम आरोपी के करीब पहुंची, उसने बच निकलने की कोशिश में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि अपराधी की एक गोली पुलिस वाहन के बोनट पर जा लगी. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की.

हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया बदमाश : पुलिस को सूचना मिली थी कि बंटी यादव हत्याकांड का फरार मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी बुद्धा कॉलोनी इलाके में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस और डीआईयू की टीम ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की.

पटना : बिहार की राजधानी पटना में बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है. गुरुवार को एनकाउंटर करीब सुबह के तीन बज रहे थे. जिस अपराधी की कई दिनों से तलाश थी, आखिरकार वह पुलिस के सामने था. पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में चली पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश कुमार उर्फ बीसी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया.

Ground Report- हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया बदमाश (ETV Bharat)

''पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह नदी के रास्ते बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित गंगा किनारे पहुंचा है, जहां से वह पैसे वसूली कर नेपाल भागने वाला है. इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने घेराबंदी की जिसमें रवीश के द्वारा फायरिंग किया गया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है.''- कार्तिकेय के शर्मा, पटना एसएसपी

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य : मुठभेड़ की सूचना मिलते ही लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, फॉरेंसिक टीम, कोतवाली थाना पुलिस और डीआईयू के अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच में जुटी है.

बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ा है मामला : गौरतलब है कि करबिगहिया निवासी कारोबारी बंटी यादव का 6 जुलाई की रात कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर के पास से अपहरण कर लिया गया था. पांच दिन बाद 11 जुलाई को उसका शव अथमलगोला थाना क्षेत्र के एक खेत से बरामद हुआ था.

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

मुख्य आरोपी चल रहा था फरार : पुलिस जांच में सामने आया था कि अवैध शराब के कारोबार से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बंटी यादव की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया गया. इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी लगातार फरार चल रहा था.

पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज : पुलिस अधिकारियों के अनुसार रवीश उर्फ बीसी के खिलाफ पटना के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं. अधिकारियों का मानना है कि उससे पूछताछ में बंटी यादव हत्याकांड के साथ-साथ उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है और आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.

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