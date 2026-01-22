ETV Bharat / state

पटना में कुख्यात का एनकाउंटर, शूटर परमानंद यादव गिरफ्तार, बिहार-झारखंड में कई मामले हैं दर्ज

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में पुलिस और कुख्यात के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में एक शूटर को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है.