पटना में कुख्यात का एनकाउंटर, शूटर परमानंद यादव गिरफ्तार, बिहार-झारखंड में कई मामले हैं दर्ज

पटना में आधी रात को बिहार पुलिस और कुख्यात के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पढ़ें

Bihar Police Encounter
पटना में कुख्यात का एनकाउंटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 22, 2026 at 7:41 AM IST

1 Min Read
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में पुलिस और कुख्यात के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में एक शूटर को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है.

अपडेट जारी है...

BIHAR POLICE ENCOUNTER
पटना में एनकाउंटर
परमानंद यादव
बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा
PATNA POLICE ENCOUNTER

