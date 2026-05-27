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बिहार में एनकाउंटर, 27 लाख लूट मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने मारी गोली

पटना में 27 लाख लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. एनकाउंटर में मुख्य सरगना को गोली मारकर जख्मी कर दिया है.

Patna Police Encounter
पटना पुलिस एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 7:53 AM IST

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पटना: बिहार के पटना में एनकाउंटर की घटना सामने आयी है. बुधवार सुबह 4 बजे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मसौढ़ी पुलिस ने एक अपराधी को गोली मारकर घायल कर दिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई मसौढ़ी के चरमा मोड़ के पास की. मौके से पिस्टल, देसी कट्टा और एक बाइक बरामद की है. इसके साथ पुलिस ने एक और अपराधी औरंगाबाद के अजय यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

आरोपी का आपराधिक इतिहास: पुलिस की ओर से मिली जानकारी के आरोपी की पहचान अजय पासवान उर्फ बादल, पिता स्वर्गीय रामप्रवेश के रूप में हुई है, जो पटना के दरवेशपुर मनेर का रहने वाला है. गोली से जख्मी हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी गोपालपुर में 27 लाख लूट मामले में मुख्य सरगना रहा है. इसपर 8 बैंक डकैती, रंगदारी, हत्या समेत कई मामलों में केस दर्ज है. पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी.

Patna Police Encounter
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

एसपी ने की घटना की पुष्टि: पटना पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार ने मीडिया से बताया कि यह एक अंतरराज्यीय अपराधी है, जिसके कई जिलों में केस दर्ज हैं. बैंक डकैती, सोना-चांदी की दुकानों में लूटपाट, रंगदारी और हत्या करना इसका मुख्य पेशा है. हाल के दिनों में पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में सीएमएस कैश वैन से जो 27 लाख की लूट हुई थी, उसमें भी यह शामिल रहा है. वह मसौढ़ी में लूटपाट की एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, जिसकी रेकी भी की गई थी.

"पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसका सत्यापन करते हुए डीएसपी-2 कन्हैया कुमार और मसौढ़ी थानाध्यक्ष विवेक भारती के नेतृत्व में छापेमारी की गयी. बाइक से जा रहे दो संदिग्धों को चरमा मोड़ के पास रोकने का प्रयास किया गया. इस दौरान संदिग्धों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की." -परिचय कुमार, सिटी एसपी, पटना पूर्वी

पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)

गोपालपुर कैश वैन लूट: 13 मई को गोपालपुर थानाक्षेत्र में CMS कंपनी की कैश वैन से अपराधियों ने हथियार के बल पर 27 लाख रुपये की लूट की थी. लूटकांड में शामिल 5 अपराधी बाइक से आये थे. कैश वैन को धमका कर घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने 19 मई को लूटकांड के एक आरोपी नीतीश कुमार को एनकाउंटर में गोली मारकर घायल कर दिया था. इस दौरान लूट की राशि, मोबाइल फोन और हथियार बरामद किया गया था.

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एनकाउंटर: लूट मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी सूरज पांडे, आदित्य कुमार और रवि कुमार को गिरफ्तार किया था. जिससे पूछताछ के बाद नीतीश कुमार के बारे में जानकारी मिली थी. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर नीतीश कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, जहां आरोपी के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गयी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने नीतीश के पैर में गोली मारी थी.

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