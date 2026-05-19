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पटना में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, 27 लाख कैश वैन लूटकांड के आरोपी नीतीश कुमार को मारी गोली

बिहार में पटना पुलिस ने ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ के तहत सीएमएस सिक्योरिटी वैन लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है. पढ़ें

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पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 9:42 AM IST

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Updated : May 19, 2026 at 12:05 PM IST

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पटना: बिहार में अपराधियों के खिलाफ सम्राट सरकार की पुलिस का ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ जारी है. इस अभियान के तहत पटना पुलिस ने मंगलवार सुबह राजधानी के गोपालपुर थाना क्षेत्र में सिक्योरिटी वैन से 27 लाख कैश वैन लूटकांड में शामिल अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है. पुलिस की टीम ने अपराधियों के पास से लूट की राशि, महंगे मोबाइल फोन, हथियार और घटना में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया है.

27 लाख कैश वैन लूट के आरोपी का हाफ एनकाउंटर : यह मुठभेड़ पटना-मसौढी मार्ग पर गोपालपुर थाना क्षेत्र में उदयिनी गांव में हुई. पटना पुलिस के अनुसार, इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को पैर में गोली मार कर घायल कर दिया. घायल को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पटना में एनकाउंटर (ETV Bharat)

13 मई को हुई थी 27 लाख रुपये की लूट : 13 मई 2026, पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने सीएमएस कंपनी की कैश वैन से 27 लाख रुपये लूट लिए थे. यह घटना पटना-मसौढ़ी मार्ग की दोपहर करीब साढ़े 3 बजे हुई थी. वारदात के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम को अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया था.

CCTV की जांच में पुलिस को मिले अहम सुराग : पुलिस के मुताबिक, टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद अपराधियों की पहचान की. इसके बाद लगातार कई दिनों तक अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की गई. इसी क्रम में पुलिस ने सूरज पांडे, आदित्य और रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस को मामले में शामिल चौथे अपराधी नीतीश कुमार की जानकारी मिली, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था.

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वारदात वाली जगह पर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा (ETV Bharat)

अपराधी तक कैसे पहुंची पुलिस? : पुलिस के अनुसार, सोमवार की रात नीतीश कुमार के ठिकाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए पहुंची. इस दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसमें एक गोली नीतीश कुमार के पैर में लगी. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर नालंदा मे़डिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

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पटना में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर (ETV Bharat)

क्या बोले एसएसपी? : पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के पांच लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा लूट की रकम से खरीदे गए चार आईफोन मोबाइल, घटना में इस्तेमाल बाइक, CMS कंपनी की पर्ची, वारदात के समय पहने गए कपड़े और फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किए गए हैं.

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27 लाख कैश वैन लूटकांड के आरोपी को मारी गोली (ETV Bharat)

''पूरे मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के जरिए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अपराधियों के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. पटना पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपराधिक घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.'' - कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

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Last Updated : May 19, 2026 at 12:05 PM IST

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