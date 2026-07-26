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तेज प्रताप यादव को 14 दिनों के लिए भेजा गया बेऊर जेल, NEET मामले में प्रदर्शन के बाद देर रात कार्रवाई

पटना: बिहार बंद के दौरान छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को शनिवार शाम पुलिस ने गिरफ्तार लिया. दिन में रामगुलाम चौक पर छात्र आंदोलन में शामिल होने के बाद शाम को उन्हें पटना के एक मॉल से पुलिस ने गिरफ्तार किया और दीघा थाना ले गई. इसके बाद 14 दिनों के लिए बेऊर जेल भेजा गया है.

तेज प्रताप छात्रों का किया था समर्थन: शनिवार को पेपर लीक मामले, छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर बुलाए गए बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप यादव सुबह करीब 11 बजे रामगुलाम चौक पहुंचे थे. उन्होंने रामगुलाम की प्रतिमा पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और उनके आंदोलन को जायज बताया.

पुलिस की जिप्सी के साथ तोड़फोड़: तेज प्रताप के पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों का उत्साह बढ़ गया था और बड़ी संख्या में छात्र एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे थे. इसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एग्जिबिशन रोड के रास्ते डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ गए. इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने बसों के शीशे तोड़े और पुलिस की एक जिप्सी में भी तोड़फोड़ की थी.

हिरासत में लिए गये आइसा के कई नेता: दिनभर गांधी मैदान, डाकबंगला और आसपास के इलाकों में छात्र और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कई बार रोकने का प्रयास किया, जबकि छात्र अलग-अलग समूहों में प्रदर्शन करते रहे. आंदोलन का आह्वान करने वाले छात्र संगठन आइसा के कई नेताओं को पहले ही हिरासत में लिए जाने के कारण प्रदर्शन को संगठित नेतृत्व नहीं मिल सका. इसके बावजूद कई घंटे तक राजधानी के प्रमुख इलाकों में प्रदर्शन जारी रहा.