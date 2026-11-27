'बंद कमरे से जला शव बरामद..' पटना पुलिस ने जताई शॉर्ट सर्किट से मौत की आशंका, बोले परिजन- 'ये हत्या है'
पटना में एक युवक का शव उसके किराए के मकान से जली हुई हालत में बरामद हुआ. परिजन हत्या की आशंका जता रहे. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : November 27, 2026 at 7:28 AM IST
पटना : बिहार के पटना में धनरुआ थाना क्षेत्र में एक युवक की बंद कमरे में जली हुई लाश बरामद हुई. खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मामला नदपुरा गांव का है. युवक की मौत कब हुई इसपर सस्पेंस बना हुआ है. मृतक की पहचान हो चुकी है. आशंका जताई जा रही है कि शॉट सर्किट से आग लगी. हालाकि परिजन इसे हत्या कर कमरे में शव जलाने की बात बता रहे हैं.
बंद कमरे में मिली युवक की जली लाश
सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना का पता तब चला जब इलाके में बदबू फैलने लगी. मृतक की पहचान गांव निवासी रामखेलावन केवट के 25 वर्षीय पुत्र राजू कुमार के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में सनसनी फैल गई.
डेकोरेशन का काम करता था मृत युवक
परिजनों के अनुसार, राजू बीते करीब पांच वर्षों से गांव में हरि किशोर सिंह के मिट्टी के मकान में किराए पर अकेले रहता था. मकान मालिक मसौढ़ी में रहते हैं, जबकि राजू का परिवार गांव में ही अपने अलग घर में रहता है. वह डेकोरेशन का काम कर अपनी आजीविका चलाता था.
''परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए. हालांकि मौत के सही कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.''- अमित कुमार, थानाध्यक्ष, धनरूआ
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शव पूरी तरह जल चुका था और केवल कुछ अवशेष ही बचे थे. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि शॉर्ट सर्किट अथवा डेकोरेशन का सामान तैयार करते समय आग लगी होगी, जिसमें युवक की जलकर मौत हो गई.
परिजन देखने पहुंचे तो लाश देखकर चौंके
परिजनों ने बताया कि राजू रात में खाना खाकर किराए के मकान में सोने गया था. जब देर तक वह घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद मिला, इसके बाद परिजन मकान पर पहुंचे, तो अंदर से दुर्गंध आ रही थी. भीतर जाने पर उन्होंने शव को पूरी तरह जला हुआ पाया.
परिजन जता रहे हत्या की आशंका
परिजनों का कहना है कि घर से करीब 200 मीटर दूर किराए पर रहने वाले उनके बेटे का ही शव जला है, जबकि घर का अन्य सामान सुरक्षित था. इसी बात को लेकर परिजन हैरान हैं और हत्या करने की आशंका जता रहे हैं.
''घर से करीब 200 मीटर दूर किराए पर रहने वाले उनके बेटे का ही शव जला है, जबकि घर का अन्य सामान सुरक्षित था, ये कैसे हो सकता है. इसकी जांच होनी चाहिए, यह हत्या है.''- रामखेलावन केवट, मृतक के परिजन, नदपुरा, धनरूआ
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