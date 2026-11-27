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'बंद कमरे से जला शव बरामद..' पटना पुलिस ने जताई शॉर्ट सर्किट से मौत की आशंका, बोले परिजन- 'ये हत्या है'

जली लाश बरामद, हत्या या हादसा? ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के पटना में धनरुआ थाना क्षेत्र में एक युवक की बंद कमरे में जली हुई लाश बरामद हुई. खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मामला नदपुरा गांव का है. युवक की मौत कब हुई इसपर सस्पेंस बना हुआ है. मृतक की पहचान हो चुकी है. आशंका जताई जा रही है कि शॉट सर्किट से आग लगी. हालाकि परिजन इसे हत्या कर कमरे में शव जलाने की बात बता रहे हैं.

बंद कमरे में मिली युवक की जली लाश