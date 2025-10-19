ETV Bharat / state

बिहार में 8 थानों की पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, हत्या लूट जैसे संगीन मामले में 110 आरोपी गिरफ्तार

बिहार चुनाव पहले पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में पटना के बाढ़ में 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

विधानसभा चुनाव से पहले बाढ़ अनुमंडल में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई
विधानसभा चुनाव से पहले बाढ़ अनुमंडल में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 6:08 PM IST

बाढ़/पटना : बिहार चुनाव के मद्देनज़र पटना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए विशेष समकालीन अभियान चलाया. यह अभियान 18 और 19 अक्टूबर 2025 को पूरे पटना जिले में चलाया गया. अभियान के तहत बाढ़-1 अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की.

8 थानों की पुलिस ने की छापेमारी: बाढ़ अनुमंडल के सभी 8 थानों द्वारा सघन छापेमारी की गई. पुलिस ने दो दिनों की कार्रवाई में कुल 110 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है. इनमें वे आरोपी शामिल हैं जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी था, साथ ही वे लोग भी जो लंबे समय से फरार चल रहे थे या किसी न किसी आपराधिक मामले में वांछित थे. इसमें हत्या, लूट जैसे संगीन मामले भी हैं.

बाढ़ अनुमंडल में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

अवैध हथियार और कारतूस बरामद : पुलिस की इस कार्रवाई में केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अवैध हथियारों की बरामदगी भी की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 अवैध आग्नेयास्त्र, 6 कारतूस, और 2 खोखा जब्त किया है. ये सभी सामान विभिन्न थानाक्षेत्रों में छापेमारी के दौरान बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार, ये हथियार अपराधियों द्वारा चुनावी माहौल में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रखे गए थे.

असामाजिक तत्वों पर CCA की कार्रवाई: पुलिस ने कई गिरफ्तारियों तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी. कई ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ CCA (Crime Control Act) के तहत कार्रवाई की गई है. यह उन लोगों के खिलाफ की जाती है जो समाज में शांति और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं. अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और जिनकी हरकतों की बार-बार शिकायत मिल रही थी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं.

विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन : विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पटना पुलिस ने जिस तरह से अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा. बाढ़ अनुमंडल में हुई यह कार्रवाई पुलिस की तत्परता और दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है. आने वाले दिनों में ऐसे और भी अभियानों की उम्मीद की जा रही है ताकि जनता निडर होकर मतदान कर सके और चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो. .अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) श्री राकेश कुमार ने बताया कि बाढ़ अनुमंडल में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद (ETV Bharat)

"हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न हों. कोई भी व्यक्ति या समूह अगर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” -राकेश कुमार ,SDPO

सभी थानों को स्पष्ट निर्देश: बाढ़ अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में सक्रिय अपराधियों, वारंटियों और संदिग्ध तत्वों पर नजर रखें. पुलिस ने रातभर लगातार छापेमारी की और कई जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया. कुछ थानों से यह भी सूचना मिली है कि जिन अभियुक्तों को पहले नोटिस देकर बुलाया गया था और वे फरार चल रहे थे, उन्हें इस अभियान में गिरफ्तार किया गया है.

चुनाव से पहले माहौल शांत रखने की तैयारी : पुलिस के अनुसार, यह अभियान सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए भी चलाया गया है. चुनावी मौसम में अक्सर असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और शांति-व्यवस्था भंग करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में पुलिस की यह पहल जनता के बीच भरोसा पैदा करने का काम कर रही है.

जनता से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील : एसडीपीओ राकेश कुमार ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी अपने इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे या कोई व्यक्ति हथियार लेकर घूमता नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. उन्होंने कहा कि पुलिस हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेगी और नागरिकों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

लगातार जारी रहेगा अभियान : पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि यह अभियान अब एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है और चुनाव खत्म होने तक लगातार जारी रहेगा. हर थाना प्रभारी को साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके.अधिकारियों का कहना है कि अबतक के अभियान के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयों से अपराध पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है.

बाढ़ अनुमंडल के लोगों में संतोष: स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है कई लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया था, लेकिन अब पुलिस की सख्ती से स्थिति में सुधार आया है.बाढ़ शहर के निवासी संतोष कुमार ने कहा कि चुनाव के समय असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में पुलिस का सख्त रुख जरूरी था. पिछले दो दिनों में पुलिस की मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही है, जिससे जनता को राहत मिली है.

आगे की कार्रवाई जारी : पुलिस अब गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है.कई मामलों में हथियार की सप्लाई और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी जानकारी मिल रही है जांच पूरी होने के बाद पुलिस इन नेटवर्क्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी.एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया कि अबतक मिले सबूतों के आधार पर कुछ अभियुक्तों के खिलाफ अतिरिक्त धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि बाढ़ अनुमंडल में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


