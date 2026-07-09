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बिहार में अस्पताल कर्मी बनकर रह रहे मानव तस्कर! पटना की मां-बेटियों का राजस्थान में सौदा

पटना: बिहार के पटना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पर एक ऐसा ग्रुप सक्रिय है जो महिलाओं और लड़कियों को प्रलोभन देकर बेचने का काम करता है. ऐसा ही मामला धनरूआ थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है, जहां 21 साल की एक महिला और उनकी दो बेटियां पड़ोसी महिला के झांसे में आकर राजस्थान के कोटा में मानव तस्करी का शिकार हो गईं. महिला को उसकी दो बेटियों से साथ एक अनजान शख्स को बेच दिया गया था.

कोटा में मां और उसकी दो बेटियों का सौदा: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उक्त महिला और उसकी 4 और 3 साल की दो बेटियों को बरामद कर लिया है. वहीं 2 साल की तीसरी बेटी अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है. धनरूआ थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि महिला का पति महाराष्ट्र में एक निजी कंपनी में काम करता है.

काम दिलाने का झांसा देकर बेचा: पुलिस के अनुसार, अत्यधिक शराब पीने के कारण पति-पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे और पारिवारिक स्थिति कमजोर थी. इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी महिला, पीड़िता को काम दिलाने के नाम पर 23 जून को बहला-फुसलाकर कोटा ले गई. साथ में महिला की तीनों बेटियां भी थीं.

"कोटा पहुंचकर गिरोह के लोगों ने मां और उसकी दो बेटियों को बेच दिया. तीसरी 2 वर्षीय बेटी को पटना में ही एक महिला के पास यह कहकर छोड़ दिया कि तीन बच्चियों के साथ काम करने में परेशानी होगी."- अमित कुमार,धनरूआ थानाध्यक्ष

सास की सक्रियता से खुलासा: कोटा में खरीदार ने महिला का मोबाइल छीन लिया था. किसी तरह उसने ने एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से धनरूआ में अपनी सास को फोन कर पूरी घटना बताई और मदद मांगी. सास ने तुरंत धनरूआ पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सबसे पहले आरोपी पड़ोसी महिला को हिरासत में लिया.

हिरासत में पांच लोग: आरोपी महिला की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी दबोचा गया है. उसकी निशानदेही पर गया, भोजपुर और शिमली के कुल पांच आरोपियों को पकड़ा गया है. गिरफ्तार आरोपियों में सुशीला देवी (पभेड़ा), सुषमा कुमारी (सैफगंज, गया), सुनीता देवी व पति अनिल राम (सुकरौली, भोजपुर) और नीलू देवी (शिमली) शामिल हैं. पटना के राजाबाजार इलाके में रह रहे ये सभी आरोपी किसी अस्पताल में कार्यरत थे. पुलिस ने इनके पास से 1.40 लाख रुपये भी बरामद किए हैं.